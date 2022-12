Otro periodista de El Chiringuito “sufrió” por la gran actuación de Messi en el triunfo de Argentina y le rogó a Mbappé: “Kylian, estamos en tus manos”

El periodista de El Chiringuito, José Luis Sánchez, lamenta el triunfo argentino y la gran labor de Lionel Messi

Otro integrante del programa español El Chiringuito se lamentó por los éxitos de Argentina en el Mundial Qatar 2022, en este caso la goleada de Argentina 3-0 ante Croacia por la semifinal en el Estadio de Luisail. Luego de los malos augurios de Juanma Gutiérrez, quien luego se retractó, en este caso se trata del comunicador José Luis Sánchez, quien sufrió toda la transmisión y le hizo un particular pedido a Kylian Mbappé, más allá de que aún se debe jugar el partido entre Francia y Marruecos por un lugar en la final.

Sánchez es un ex futbolista que jugó en el Real Madrid Castilla, la filial del Equipo Merengue. Cuenta con más de 330 mil seguidores en Twitter y en la portada de la red social hay una frase de Santiago Bernabéu: “La camiseta de Real Madrid es blanca. Se puede manchar de barro, sudor y hasta sangre, pero jamás de vergüenza”.

Su corazón con el Real Madrid lo llevó a sufrir muchas veces a Lionel Messi en sus 17 años como figura del Barcelona. Su anhelo en este martes era una derrota argentina y lo dejó en claro con su rostro de lamento y gestos ante cada gol que convirtió el elenco a cargo de Lionel Scaloni.

Para colmo, otros dos ex futbolistas, el argentino Jorge D’Alessandro y el español Francisco José “Lobo” Carrasco, gritaron los tantos albicelestes. “Estamos ahí”, manifestó D’Alessandro, quien ante el tanto de Julián Álvarez expresó que “no quiso el Barça con 15 kilos”. Luego, en la tercera anotación el argentino enloqueció por la jugada de Messi y dijo “vino Diego”, en honor a Maradona.

La cara de resignación de Sánchez fue clara y luego se lamentó: “Estoy intentando recuperarme de las dos horas que tuve con Darío Montero (relator), Jorge D’Alessandro y Lobo Carrasco. Fue empalagoso. En los nueves años de El Chiringuito no recuerdo un día peor”. Pero reconoció que “se están dando situaciones que pensé que no se iban a dar: ver a un jugador máximo goleador de un Mundial (por Messi) después de algunas actitudes que no estuvieron a la altura. Pero Messi está haciendo un Mundial extraordinario, sobresaliente. La Argentina se sobrepuso a la derrota con Arabia Saudita”.

Y llegó un momento en el que, si bien reconoció el mérito argentino, le efectuó un pedido especial a Kylian Mbappé. “Kylian, estamos en tus manos. Por favor consíguelo”, más allá de que aún Francia deberá vencer a Marruecos para poder enfrentarse a Argentina.

El caso de Sánchez se suma al de su compañero, Juanma Gutiérrez, quien deseó que Croacia le ganara a la Argentina por las reacciones de los jugadores de Scaloni a las provocaciones adversarias, luego de eliminar a Países Bajos en la definición por penales. “Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis”, afirmó.

Sin embargo, Gutiérrez este martes elogió el triunfo argentino y afirmó que “en parte le debían agradecer a él por tu táctica motivacional”. Su video fue subido de inmediato en las redes sociales del programa.

Luego de vencer este martes la Argentina se clasificó por sexta vez a una final de un Mundial y el domingo jugará con el vencedor de Francia-Marruecos. El elenco sudamericano buscará su tercera estrella luego de las conseguidas en 1978 en su país y en 1986 en México. Fue subcampeón en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014.

