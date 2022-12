Del elogio de una leyenda de Inglaterra a la “mejor asistencia de los Mundiales”: las reacciones más alocadas que dejó el partido de Messi

Messi festejó uno de los penales (REUTERS/Molly Darlington)

Lionel Messi jugó un partido que quedará en la historia como uno de sus más influyentes con la camiseta de la selección argentina. Más allá de sus incursiones en el campo de juego, la participación que tuvo el emblema de Argentina fue sobresaliente. Estuvo en cada acción que se produjo contra los Países Bajos y hasta se animó a decirle “Qué mirás, bobo” a uno de los jugadores rivales en plena charla con un periodista.

El número 10 de la Selección estuvo en cada detalle. Se peleó gran parte del encuentro con el árbitro español Antonio Mateu Lahoz por sus cobros y también tuvo enfrentamientos con jugadores neerlandeses y con varios integrantes del cuerpo técnico, incluido el propio Louis van Gaal. Pero si de reacciones hablamos, se dieron varias cuando Argentina se puso al frente en el resultado.

Corrían los 35 minutos de la primera parte en el estadio Lusail cuando Leo agarró el balón y, con tres jugadores marcándolo, encontró en un pase sin mirar a Nahuel Molina, que frente a la salida del arquero Nuppert definió para el 1-0 parcial para el conjunto de Lionel Scaloni.

Esa habilitación provocó que, un gran admirador de Messi como Gary Lineker, agarre su teléfono y escriba un comentario que se hizo viral en todo el mundo. “Argentina lidera a través de Molina. ¿Cómo? ¿Cómo hace Messi esta mierda? Alucinantemente brillante”, redactó la leyenda de la selección de Inglaterra, que fue goleador del Mundial en México 86. La publicación tuvo más de 40 mil interacciones y dejó decenas de comentarios.

La reacción de Lineker sobre la asistencia de Messi

Una vez que La Pulga convirtió el segundo tanto de la selección argentina, de penal, el ex delantero inglés que hoy es comentarista de TV dejó un gracioso comentario sobre la comparación de ambos y su historial en Copas del Mundo. “Messi marca su décimo gol mundialista. Eso es definitivamente lo único que tenemos en común”, escribió y le sumó a su posteo un emoji de cara riéndose.

Más allá de la participación de Lineker, la asistencia de Messi en el tanto que abrió el resultado ante los Países Bajos provocó todo tipo de comentarios. La publicación inglesa 442 fue contundente tras el pase gol del capitán argentino para con Molina. “La asistencia fue absolutamente sublime. Messi se abrió camino a través de los cuerpos holandeses y logró jugar un pase sin mirar por el ojo de la aguja”, explicaron en el sitio deportivo.

Como sucedió durante el tiempo regular, Messi también fue protagonista en la definición de los penales. Convirtió el primer gol del combinado nacional para poner al frente al equipo tras la gran atajada de Dibu Martínez a Virgil van Dijk. Eso le dio tranquilidad al resto, que fue efectivo excepto por el yerro de Enzo Fernández, que dilapidó la primera ocasión para cerrar la tanda desde los 12 pasos.

La situación fue cuando terminó el encuentro, pasaron los festejos y Messi se acercó a un micrófono. “Van Gaal que tanto vende que juega bien, le tira pelotazos a los grandotes nomás”, disparó en la entrevista con TyC Sports.

El gesto de Messi contra el banco de suplentes de los Países Bajos (REUTERS/Paul Childs)

En el mismo tono, despotricó contra el arbitraje de Lahoz. “Más allá de eso, tuvimos la suerte de los penales y merecíamos pasar. El árbitro nos mandó a la prórroga, no solo por los minutos que dio, sino por las chiquitas, las boluditas. Creo que no era foul el último que cobró (antes del empate). Inclinó la cancha. Nos querían tumbar”, analizó.

“Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No podés hablar del árbitro, no podes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido. La FIFA no puede poner un árbitro así en esta instancia”, concluyó antes de irse a celebrar estar, una vez más, entre los cuatro mejores del fútbol mundial.

