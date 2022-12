El piloto argentino Facundo Ardusso desafió al neerlandés Max Verstappen por el duelo del Mundial Qatar 2022: qué propone apostarle al bicampeón de Fórmula 1

Max Verstappen con la camiseta argentina y el Torino de Facundo Ardusso

Este viernes la Argentina jugará contra Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 y uno de los pilotos más futboleros del país es Facundo Ardusso, quien tuvo un pasado como enganche y llegó a probarse en River Plate. El santafesino, que corre en el Turismo Carretera y en el TC 2000, desafió al neerlandés Max Verstappen, bicampeón de la Fórmula 1, con una apuesta para el duelo que se avecina en la Copa del Mundo.

“Hola Max Verstappen. ¿Apostamos algo para el viernes a las 16?”, escribió el corredor de Las Parejas. En diálogo con Infobae contó que “todo arrancó con Daniel Ricciardo en octavos de final. Soy hincha suyo en la F1 y como jugamos con Australia en octavos de final le mandé un posteo en Twitter. Ahora como jugamos con Países Bajos le mandé a Verstappen, pero por ahora no tuve respuestas. Si no responde, iré por los hermanos Coronel, Tim y Tom”. Los gemelos neerlandeses son muy conocidos por los argentinos ya que Tom corrió en la Fórmula 3 Alemana en 1995 en la temporada que Norberto Fontana fue campeón. Además, ambos corrieron el Rally Dakar 2009 en nuestro país.

En tanto que Ardusso reveló qué le apostaría al bicampeón mundial de F1 que corre para el equipo Red Bull: “Le jugaría que él venga a dar una vuelta en el TC y yo en su F1. Pero sé que eso es imposible. Así que le puedo apostar el buzo ignífugo o el casco”, confió.

Los posteos de Ardusso en los que desafió a Max Verstappen y Daniel Ricciardo (@FacundoArdusso)

Facundo corre en el TC con un Torino y ganó la última fecha disputada en el Autódromo Provincia de La Pampa en Toay. Logró el triunfo que habilita a un piloto pelear por el título y gracias a su victoria se metió en la Copa de Oro, que es el mini torneo final de cinco fechas. Tiene chances matemáticas de pelear por el campeonato en el cierre que será este fin de semana en el Circuito El Villicum en Albardón, a 12 kilómetros de la capital sanjuanina.

“Se me ocurrió por el tema del Mundial porque lo vivo con mucha intensidad. Se juega adentro y afuera. Es parte del folclore. Me gustó ponerme a desafiar a los grandes pilotos de la F1″, concluyó el corredor de 34 años, que fue bicampeón del TC 2000 en 2017 y 2018, categoría en la que este año corrió para el equipo Honda. En 2017 fue subcampeón del TC y en 2008 logró la corona de la Fórmula Renault. Es uno de mejores volantes en el ámbito nacional.

Aunque el amor de Facundo por el fútbol fue anterior a su pasión por la velocidad. De chico siempre le gustaron la pelota y el automovilismo, pero esta disciplina al principio no la pudo practicar por falta de presupuesto. Entonces se dedicó a jugar en el Sportivo Atlético Club de su ciudad que juega en el Torneo Federal A. “Era un enganche derecho, muy lento, pero con buen panorama y buena circulación de la pelota. Tenía visión y estrategia para abrir la cancha. Corría poco. Salvando las distancias, tenía un estilo tipo Riquelme”, recuerda sobre su estilo de juego.

Facundo Ardusso celebrando en el podio de Toay con una casaca albiceleste (Prensa ACTC).

Es hincha de River Plate, llegó a probarse en el club y tuvo chances de poder quedar, pero eligió seguir en el mundo del automovilismo ya que en ese momento corría en karting. “A los 15 años se dio la chance de poder empezar a correr en karting. Entonces practicaba los dos deportes. Era muy feliz jugando a la pelota con amigos y corriendo carreras. Hasta que en septiembre u octubre de 2005 llegó la posibilidad de una prueba en River. Fue por intermedio de Daniel Onega (ex jugador del club millonario) quien estaba en Sportivo Atlético Club y organizó una prueba con chicos de la zona. Vino gente de River para la primera prueba. Los que quedamos seleccionados fuimos a la segunda prueba y estuvimos tres días en la pensión del club que estaba a 200 metros del Monumental. Pasé esa instancia y tenía que volver a una tercera prueba que era la definitiva. Pero nunca volví porque me decidí por mi gran pasión que es el automovilismo”, explica.

“En realidad yo fui al Monumental con la decisión tomada, es decir, ya sabía que quería ser piloto. Viajé por una experiencia de vida y porque soy hincha de River. Conocer el estadio fue impresionante. Tiene unas instalaciones increíbles. Entrenábamos en dos canchas de césped sintético y fue muy lindo estar ahí. Hubo dos amigos que fueron a la tercera prueba y no quedaron. De aquella banda que fuimos de Las Parejas uno de los que quedó y trascendió fue Rodrigo Rey”, agregó.

Facundo Ardusso, el día que conoció a Gallardo (@FacundoArdusso)

Hace cuatro años fue a un entrenamiento de River Plate y conoció a Marcelo Gallardo, de quien se llevó una grata impresión: “Pocas personas me dejaron sin palabras como Marcelo. Era una persona que me generaba nerviosismo y que no sabía cómo iba a responder porque para mí Gallardo es un grande de verdad. El Muñeco me genera motivación, ilusión y confianza. Lo conocí el día que se lesionó Nacho Scocco en un entrenamiento. Como los conozco a Nacho y a Leo Ponzio (ambos también santafesinos) ellos me invitaron a una práctica. No me olvido más: fue el miércoles 15 de agosto de 2018. Marcelo vino a saludarme y fue muy atento conmigo. Me preguntó dónde corría y se interiorizó”. La amistad con Ponzio es tal que jugó en el partido de despedida del ex volante en el Estadio Monumental.

Este fin el TC definirá su campeonato y sus principales candidatos son los dos primeros de la Copa de Oro, José Manuel Urcera (Torino), que lidera con 166,5 puntos y el vigente bicampeón, Mariano Werner (Ford), que suma 160,5. Habrá 70, 5 puntos en juego. Facundo Ardusso (103,5 unidades) irá por la heroica y mientras tanto el viernes alentará a la selección argentina ante el equipo de Max Verstappen.

