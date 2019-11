A propósito de River, también contó el día que lo conoció de forma personal a Gallardo, de quien se llevó una grata impresión. “Pocas personas me dejaron sin palabras como Marcelo. Era una persona que me generaba nerviosismo y que no sabía cómo iba a responder porque para mí Gallardo es un grande de verdad. El Muñeco me genera motivación, ilusión y confianza. Lo conocí el día que se lesionó Nacho Scocco en un entrenamiento. Como los conozco a Nacho y a Leo Ponzio (ambos también santafesinos) ellos me invitaron a una práctica. No me olvido más: fue el miércoles 15 de agosto de 2018. Marcelo vino a saludarme y fue muy atento conmigo. Me preguntó dónde corría y se interiorizó”.