Fue clave en la carrera de Messi y dejó una sentencia inesperada: “Si gana el Mundial, sería el broche de oro para retirarse, no se puede ir más arriba”

Carles Rexach y una inesperada sentencia sobre Messi

Carles Rexach jugó casi 450 partidos con la casaca de Barcelona a lo largo de 16 años. Ganó siete títulos y disputó un Mundial con la casaca de España. No obstante, su nombre quedó eternamente ligado al de Lionel Messi porque fue quien le bajó el martillo a su fichaje en el conjunto blaugrana. Para no perder a la joya, le hizo rubricar su compromiso en una servilleta. La carrera que construyó la Pulga, hoy de 35 años, no hizo más que confirmar su olfato. Y forjaron una relación que se extendió en el tiempo.

Pues bien, en el epílogo de su trayectoria y mientras enfrenta el desafío de su quinta Copa del Mundo en Qatar, Messi ya llevó de la mano a Argentina hasta cuartos de final. Y Rexach, pletórico por el camino recorrido por su retoño, dejó una frase inesperada, pero con un contenido casi poético. “Messi se tiene que retirar en la alta competencia. No veo a un Messi jugando para ‘changuitas’ por ahí. Voy a decir una cosa más personal. Yo creo que si Messi, si para rematar, fuera el máximo goleador del Mundial, y lo gana, es para decir ‘hasta aquí hemos llegado, le he dado todo que he podido y más’. También ha tenido gran éxito cuando ganaron a Brasil en Brasil (en referencia a la Copa América 2021). Sería el broche de oro, podría retirarse, habíendo hecho la faena. No se puede ir más arriba”, dijo en una entrevista con Súper Deportivo, por Radio Villa Trinidad.

La Pulga viene de una enorme actuación en el 2-1 ante Australia, encuentro en el que abrió el marcador y generó un puñado de chances de riesgo, además de hacerse cargo del balón en los momentos calientes. “Cuando falló el penal ante Polonia, dije: ´Uh, otra vez van a cuestionar a Messi´, pero tiene tanto mérito este gran Mundial... Porque esta llevando una presión encima que cualquier otro humano no podría llevar, porque la gente cree que Messi lo está solucionado todo y eso es difícil que siempre ocurra”, continuó Rexach, de 75 años.

Recach y Messi, en el Barcelona

“El mérito actual de Messi, en esta Copa del Mundo, es que sabe elegir el momento preciso de cuándo tiene que echarle el resto: o con un pase, o con gol, y eso es cada vez mas complicado en el fútbol de hoy. En este Mundial los adversarios deben estar pensando ‘si marcamos a Messi, y no convierte un gol, ya tenemos una chance mas de ganarle a Argentina’. Particularmente me gustaría que Messi ganara un Mundial. Tuvo que pasar muchos momentos complicados y escucho a muchos simpatizantes argentinos que están con Maradona sobre Messi, pero a nivel de resultados, de títulos conseguidos y de rendimiento no se pueden comparar nunca Messi y Maradona. Messi jugó 1000 partidos, 800 goles y no sé cuantas asistencias. Hace 20 años que está en la élite. No se le puede pedir mas”, fundamentó su defensa y analizó cómo saca ventaja en cada partido el futbolista nacido en Rosario.

“Yo también hago fuerza por Argentina, como un argentino mas. Si Argentina lograra quedarse con el Mundial lo festejaría de la misma manera que si lo ganara España. Por simpatía, preferiría que Argentina se quede con el Mundial antes que cualquier otra selección. Por ejemplo, a esta selección de España le faltaría un Messi, porque tiene muchos 8 y 9, pero le falta un 10. Encajaría perfecto con toda su experiencia”, concluyó.

