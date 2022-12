Convocaron al Bichi Borghi para una entrevista en vivo durante el Mundial, pero lo confundieron con un periodista

Las ilusiones de Argentina en el Mundial Qatar 2022 son cada vez mayores con cada paso que da rumbo al partido definitorio. Clasificada a los cuartos de final luego de derrotar a Australia por 2-1, todo el país está concentrado en el duelo frente a Países Bajos del próximo viernes que podría significar el ingreso a la fase donde llegan las mejores cuatro selecciones del planeta. Con la euforia en pleno aumento, muchos hinchas de la Albiceleste que se encuentran en Doha lo viven con mucha ilusión, incluidos varios ex futbolistas campeones tanto en la edición de 1978 como en 1986.

Las figuras de dichas consagraciones se mimetizan entre los espectadores y durante una transmisión matutina de TN, ocurrió una llamativa situación. Claudio Borghi, quien se coronó en México hace 36 años, transitaba una de las calles de la ciudad qatarí hasta que la periodista Dominique Metzger se acercó para entrevistarlo sin reconocerlo y procedió a hacerle una nota como si fuera un simpatizante más. “¿De dónde sos?”, preguntó la notera a lo que el Bichi respondió con mucha tranquilidad: “De Morón”.

“¿Pero no estás emocionado?”, prosiguió. El ex volante ofensivo continuó: “No, estoy contento. Yo vengo a trabajar, no vengo como hincha. Pero bien, bien. Yo también soy muy argentino. Pero nada, vamos a ver cómo le va hoy. Estamos esperando que todo salga bien”. Borghi le preguntó a Dominique si pudo “recuperar su plata” ya que la periodista sufrió un robo durante los primeros días en el continente asiático. “Estoy esperando que me vengan a avisar de la policía que encontraron todo”, contestó.

El Bichi, que estaba apurado, comenzó su camino para subirse a una camioneta y Metzger le realizó otra consulta que dejó en claro que no sabía con quién charlaba: “¿Sos de Telemundo? Ah de Telemundo, cariño a la gente de Telemundo. Colegas, gran cadena latina”. Luego de que el campeón del mundo se retirara del plano de la cámara, automáticamente, uno de los compañeros de la notera en Buenos Aires le pasó la información. “Yo creo que era Claudio Borghi el que estaba con vos”, comentó el colega en modo risueño.

A lo que Dominique, que estaba por entrevistar a un fanático mexicano, se lamentó por el cómico momento que había protagonizado. “No chicos, no me hagan esto. No me hagan esto porque yo no puedo”, declaró. Segundos más tarde, la periodista realizó una disculpa al aire por no haber reconocido al ex futbolista y procedió con su cobertura del Mundial Qatar 2022.

