Luis Enrique dijo que Maradona y Messi son “dioses” del fútbol y eligió a su favorito: “Es el número uno de la historia”

El director técnico de España dijo que Messi y Maradona son "dioses" del fútbol

A Luis Enrique le hicieron la clásica pregunta. La que debe responder, cada cierto tiempo, todo aquel que se reconozca amante del fútbol. No había nombres propios en la consulta sino seudónimos. No hacía falta explicar nada más. “¿La Pulga o el Pelusa?”, leyó el técnico de la selección española sentado en una silla de escritorio, con auriculares puestos, el fondo preparado con un banner de “La Roja”, en su experiencia como streamer. La respuesta, al principio, no fue excluyente. Cambió la “o” por el “y”, que enfatizó en su contestación: “La Pulga y el Pelusa”.

La opinión de Luis Enrique sobre el debate eterno de quién fue el mejor futbolista (argentino o no) de la historia fue, en la primera parte de su alegato, conciliadora. “Por qué los argentinos o un aficionado como yo tenemos que escoger entre La Pulga y el Pelusa. La Pulga es dios y el Pelusa es dios a nivel futbolístico. Qué suerte que hayan sido argentinos si sois argentino, lástima que no hayan sido españoles”, sostuvo el entrenador cuestionando el capricho de la pregunta: ¿por qué Messi o Maradona y no Messi y Maradona?

En su argumentación desaprobaba la obligación de elegir a uno sobre otro: “Hay una tendencia siempre a comparar los equipos en función de los entrenadores. Si fue mejor el Barsa de uno o de otro, el Madrid de uno o de otro, el Atlético de Madrid de uno o de otro, la Selección de Pepito o de Manolito. Son equipos diferentes, situaciones diferentes, años diferentes. Por qué hay esa tendencia de comparar. Yo sé que no pasa nada y que puede ser hasta positivo”.

El abrazo entre el Messi jugador y el Luis Enrique entrenador. Los dos reconocieron haber tenido un relación tumultuosa al principio (Getty Images)

A medida que exponía sus fundamentos, lo que parecía ser un empate, un duelo igualado entre “dioses”, terminó decantándose por uno de los dos 10 argentinos. “La época del Pelusa fue increíble. Nos hizo disfrutar a todos del fútbol. Una época en la que un jugador casi podía ganar un Mundial solo. En esta época actual eso es más difícil. La Pulga, o Leo Messi, es el número uno de la historia del fútbol sin ninguna duda”.

Luis Enrique fue el técnico de Messi en el Barcelona desde 2014 hasta 2017. Durante la gestión del entrenador catalán, el astro argentino conquistó nueve de sus 34 títulos con el club culé. Hubo un momento de tensión en la relación, reconocida por ambos. “Yo volvía de Argentina después de unas vacaciones y jugábamos el 2 o 3 de enero, no me acuerdo bien. Bueno, terminé yendo al banco y tuvimos una discusión por eso. Nos duró un tiempito”, había reconocido el jugador rosarino. “Dos personas de carácter y con una fuerte presión encima también pueden cometer un error. Se solventó, se arregló. Ningún problema”, respondió el seleccionador de España en la conferencia de prensa antes del cruce contra Jordania, último encuentro del equipo previo al Mundial de Qatar 2022.

La rispidez se resolvió. Tuvo que pasar tiempo y una temporada perfecta: en simultáneo, el Barcelona obtuvo el triplete compuesto por la Liga de España, la Copa del Rey y la UEFA Champions League. Cuando Luis Enrique dejó el puesto, Messi dijo: “Con Luis Enrique tuve una relación espectacular hasta el último día que él decidió irse. Nosotros le decíamos que se quede, que no se vaya, que estábamos bien”. Esto motivó la respuesta del ex técnico culé: “Plasma claramente el feeling que tenemos. Acabamos con una relación muy buena, tuvimos una relación muy buena siempre”. Por entonces, también profundizó en la definición que repitió por steaming: “Leo ha sido un jugador único, y siempre lo he dicho, y si yo le he podido dejar algo, como parece ser que lo transmite en esa entrevista, objetivo cumplido. Ese es mi objetivo con todos los jugadores. Y si lo dice él que ha sido el mejor jugador de la historia, pues te puedes imaginar lo que representa para mí”.

La selección que dirige Luis Enrique enfrentará a Marruecos el martes 6 de diciembre por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022

Sobre Maradona ya había tenido palabras de elogios. El campeón del mundo en 1986 le había enviado saludos y condolencias cuando el seleccionador español comunicó la muerte de su hija Xana a causa de un osteosarcoma tras cinco meses de lucha contra la enfermedad. “Sin palabras, Luis. Un fuerte abrazo para toda tu familia”, publicó en su cuenta de Instagram. Maradona y Luis Enrique habían compartido escena en duelos entre el Barcelona y Sevilla en 1992.

La última definición de Luis Enrique sobre Maradona data de diciembre de 2020, semanas después del fallecimiento del genio argentino. En su descripción también apunta valoraciones que repitió en su streaming: “Maradona para nosotros ha sido la referencia de alguien único, capaz aunque parezca injusto decirlo, de ganar un Mundial prácticamente él solo. Aunque tenía un grupo que le seguía y le ayudaba, pero a nivel futbolístico un jugador que marcó una época. Tuve la fortuna de jugar contra él cuando estaba en el Sevilla, siempre muy cariñoso dentro y fuera del campo con todos los jugadores. Se convierte en un mito, aunque ya lo era como persona y como jugador referente mundial”.

