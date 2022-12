14 frases de Menotti: las presiones para que Messi sea el Maradona del 86 y por qué a Argentina solo le sirve llegar a la final del Mundial

El análisis del entrenador campeón mundial de 1978 sobre cuál es el objetivo que debe tener Argentina en el Mundial Qatar 2022

Cada vez que habla César Luis Menotti es noticia. El entrenador que llevó a la Argentina a ganar su primer Mundial en 1978, en aquel certamen disputado de local, analizó al equipo dirigido por Lionel Scaloni que disputa el Mundial Qatar 2022. El Flaco, actual director de selecciones de la AFA, también se refirió al presente de Lionel Messi y elogió a Ángel Di María al que definió como “uno de los jugadores más importantes en la historia del equipo nacional”.

“No estoy sufriendo. Estoy preocupado porque en un partido se puede perder toda una historia de trabajo y dedicación. Ahora hay que esperar”, reconoció en una entrevista con el programa Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad (97.0).

“Para Argentina no le alcanza otra cosa que jugar una final. Todo lo demás no se tiene mucho en cuenta”, expresó a modo de lamento. También le dedicó un par de palabras a Messi. “Lo estoy viendo bien y tranquilo. Hay un desgaste en él. Es una vida intensa la que tiene porque siento que cada vez que juega, él tiene que ser el Maradona del 86´. Pero respondió con autoridad. Messi se tiene que acostumbrar que no siempre puede ganar los partidos él y lo sufre el doble. Lo veo sereno y comprometido”, contó. Y confesó que le gustaría “ver a Messi levantar la Copa del mundo”.

La opinión de César Luis Menotti sobre cómo lo ve a Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022

También elogió el rendimiento del equipo de Scaloni y cómo mejoró luego del traspié inicial. “Estoy feliz con la actuación y todo el desarrollo que están haciendo. La Selección pasó a ser lo más importante en la conducción de los poderes y eso me hace bien”, destacó.

“La Selección Argentina ha jugado bien y con autoridad. Con Polonia se reencontró el equipo. Los primeros partidos de los Mundiales son difíciles. Ahora viene lo más difícil. Se hizo todo lo necesario para ser optimista, es un equipo sólido que sabe a dónde va. Es un grupo de amigos y eso ayuda mucho. Hay una unidad que se transitó por el camino correcto”, agregó.

En tanto que apoyó los cambios que hizo Scaloni luego del primer encuentro: “Para el prestigio de Scaloni, hubiera sido más fácil que no cambie ninguno y realizó cinco cambios. Tomó una determinación y no es fácil. Tiene y tuvo la autoridad para hacerlo”.

Menotti reunido con Scaloni y Aimar, entre otros integrantes de su cuerpo técnico, en el predio de la AFA (@Argentina)

También estuvo en sintonía con el DT de Pujato en su crítica por jugar 72 horas después de haberle ganado a Polonia, pese a haber terminado primero en el grupo: “Hace bien Scaloni en quejarse. Lo hizo con respeto, pero mucho no se puede cambiar. Sabíamos que era así”.

Menotti además se refirió a su buena relación con Pablo Aimar, uno de los ayudantes de campo de Scaloni. En ese sentido, hizo una importante revelación: “Lo quiero mucho a Aimar. Yo estoy en la Selección por Pablito. No lo conocía a Scaloni, pero cuando me hablaron de este tema, pensé: si Aimar esta ahí, me da garantía”.

Al ser consultado sobre la posible baja de Di María (tiene una contractura), aseguró que lo preocupa que no esté bien. “Fue uno de los jugadores más importantes de la historia de la selección argentina. Pagaría cualquier dinero para que me muestren cuando Di María jugó un mal partido con la camiseta argentina. Lo vamos a sentir a Di María si no esta bien”, afirmó.

Menotti está confiado en el equipo de Scaloni (REUTERS/Dylan Martínez)

Además, subrayó la labor de Enzo Fernández y Julián Álvarez, quienes marcaron goles ante México y Polonia, respectivamente. “Fernández (Enzo) y Álvarez (Julián) no son tan pibes. Han jugadores en lugares de mucha responsabilidad. No le puede pesar mucho, porque tienen una formación. Tiene que ver mucho su formación y personalidad”, sostuvo.

Respecto de lo que viene, anticipó: “A medida que estemos más cerca de etapas decisivas vamos a ir ganando en seguridad. No es lo mismo perder un partido en la primera rueda que en una final. Argentina está compitiendo con autoridad. Para ganarle hoy a Argentina hay que jugar muy bien. No debe ser fácil pensar ser hoy rival de Argentina”.

Por último, dio un panorama de este Mundial y aseveró: “No entiendo nada de este Mundial. Los japoneses parecen la Holanda de (Johan) Cruyff ”. Además, reconoció que lo sorprendió la eliminación de Alemania y sentenció: “Es insólito. Hay una decadencia de los grandes”.

