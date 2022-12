Luis García no quiere el regreso de Miguel Herrera a la Selección Nacional: “No podemos bajar el racero de Martino”

Luis García no quiere el regreso de Miguel Herrera a la Selección Nacional (Foto: Twitter/@MiguelHerreraDT/FarsantesG)

Tras la salida de Gerardo Martino al frente de la Selección Nacional por su eliminación en Qatar 2022, el cuadro Tricolor desde la parte de directiva ha prometido una “restructuración” a fondo para asentar las bases en miras del Mundial de 2026.

Tal y como ya es una recurrente tras la renuncia de un estratega diversos nombres se empiezan a barajear al interior de la Selección, tal fue el caso de Juan Carlos Osorio, Jaime Lozano y Miguel Herrera quienes de alguna forma han expresado su interés por ser ellos los que se sienten en el banquillo de la Selección en su siguiente proceso.

En el caso de Miguel Herrera, este es un experimentado en el banquillo tricolor, pues durante la Copa del Mundo de 2014 tomó las riendas de la Selección. Y, pese al buen rendimiento mostrado en su etapa como timonel del Tricolor, este salió por la puerta de atrás, después de la Copa Oro en 2015, tras agredir al conocido periodista deportivo de Azteca Deportes, Christian Martinoli, ya que lo acusaba de meterse con su familia durante las transmisiones de los partidos.

Ante el interés de Herrera de regresar a la Selección, el compañero de Martinoli, Luis García en una mesa de debate junto a su colega en Azteca, José Ramón Fernández y David Faitelson fue claro en que el proceso de Herrera es cosa de pasado y puso en tela de juicio el actuar del Piojo.

“Vamos a pedir que mínimo hayan terminado la primaria, por favor. No podemos bajar el racero de Martino (como persona) que está aquí (arriba) y ahora quieren bajarlo hasta acá. A Martino se le puede cuestionar temas cancha, pero su calidad como persona es intachable”, dijo García a Faitelson, José Ramón Fernández y Martinoli.

Este comentario solo causó la risa de los asistentes y pasaron de hoja sin ahondar en demasía en el tema. Cabe recordar que Herrera ha expresado desde antes de la marcha de Gerardo Martino, su deseo por tomar de nueva cuenta las riendas de la Selección.

Mexico's coach Miguel Herrera (2nd L) celebrates after his team won a Group A football match between Croatia and Mexico at the Pernambuco Arena in Recife during the 2014 FIFA World Cup on June 23, 2014. Mexico won 3-1. AFP PHOTO / DIMITAR DILKOFF

En una pasada entrevista para ESPN, Herrera Aguirre reconoció que entre sus aspiraciones está regresar al banquillo del Tri de cara a al Mundial de 2026, que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

“La gente de Selección Mexicana me dijo ‘como saliste de selección, tu nombre siempre va a ser un común denominador en la mesa, siempre vas a estar con los candidatos’. He oído mucho que Gerardo Martino se va cuando termine el mundial. Por supuesto (que le gustaría el cargo). Reitero, los resultados tampoco me sacaron de la selección”, dijo para ESPN.

En 33 partido al frente de la selección mexicana, Herrera ganó 15, empató 11 y perdió 7, por lo que tuvo una efectividad de 56.57%. El entrenador mexicano llevó al conjunto nacional al Mundial de Brasil 2014, en dicha competición llegó hasta los octavos de final, donde perdió contra Holanda. Su máximo triunfo fue ganar la Copa de Oro de este año, luego de vencer a Jamaica en la final.

