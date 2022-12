FIFA confirmó que la pelota no se fue en el gol de Japón contra España: la explicación oficial y el efecto parallax

El ángulo de las cámaras puede resultar engañoso

La gran polémica del Mundial ha sido el segundo gol de Japón ante España en la victoria nipona que decretó la salida de Alemania de Qatar 2022. Las imágenes de la transmisión oficial han sido confusas y en las redes sociales se inició un debate eterno entre quienes sostienen que la pelota, antes de lanzar el centro atrás, había salido de los límites de la cancha, y quienes insisten en que esto no fue así. El VAR del encuentro señaló que el tanto fue válido y este viernes FIFA emitió una breve explicación.

El organismo defendió la actuación de los jueces y aclaró que no se utilizó la tecnología del chip que tiene la pelota: “Los árbitros del partido en video utilizaron las imágenes de la cámara de la línea de gol para comprobar si el balón todavía estaba parcialmente en la línea o no. Otras cámaras pueden ofrecer imágenes engañosas, pero según las pruebas disponibles, el balón no estaba afuera (del terreno de) juego”.

FIFA compartió el ángulo de la cámara ubicada en la línea de fondo, en donde se ve que parte de la pelota sigue sobre la línea, y además publicó otro video en donde muestra en un campo de entrenamiento cómo la vista puede ser engañada de la posición de la cámara. Allí colocaron el balón en una posición similar a la del polémico gol de Japón y con un cambio de ángulo mostraron que lo que parece estar fuera en un principio, termina estando dentro.

Este efecto visual es conocido como parallax o paralaje. Este ángulo está formado por la dirección de dos líneas visuales hacia un mismo objeto (en este caso una pelota) desde dos puntos distintos, suficientemente alejados entre sí y no alineados con él. Esto provoca que desde determinado lugar se observe al objeto en un determinado punto, pero desde otro se lo vea en otro. Un ejemplo cotidiano para esto es que la aguja del velocímetro de un vehículo se ve en distinta posición si se mira desde el asiento del conductor o desde el lugar de acompañante.

Dependiendo del ángulo de la cámara, el disco parece estar dentro del arco

Hace algún tiempo la televisión norteamericana mostró un claro ejemplo con un disco de hockey sobre hielo y una pantalla. El periodista dejó en claro en su programa que dependiendo de la ubicación de la cámara, el disco parecía estar adentro del arco o sobre la línea. Justamente eso es lo que ocurrió en el partido entre Japón y España y han sido los televidentes de todo el mundo los que fueron víctimas de este ángulo.

Lo cierto es que más allá del debate, la cabina del VAR se apoyó en la cámara que está sobre la línea para determinar la posición del balón y acertó en su decisión de convalidar el tanto que los jueces de campo habían anulado. Ese gol no solo le dio al seleccionado nipón la victoria y el liderazgo del grupo, sino además condenó a Alemania a su segunda eliminación de un Mundial en primera fase, un verdadero fracaso del combinado que fue campeón en Brasil 2014 y que tiene cuatro títulos en este certamen.

