Del “VAR casero” que se volvió viral al “infarto” que le hubiera dado si quedaban eliminados: el show de Luis Enrique tras la derrota de España ante Japón

El entrenador de España, Luis Enrique, analizó la derrota ante Japón. El gol validado a los nipones y los tres minutos que estuvieron eliminados

Luis Enrique se distingue desde su rol de entrenador de España por el particular estilo que tiene para comunicarse. Instauró los streaming desde la concentración en el que interactuó con los hinchas y respondió a todas y cada una de las preguntas. Pero en la conferencia de prensa posterior a la derrota de su equipo por 2-1 ante Japón por el Grupo E del Mundial Qatar 2022, el ex volante brindó un show de declaraciones y se refirió al gol que a instancias del VAR le validaron a los asiáticos luego de las dudas sobre si la pelota había salido del campo de juego.

Las imágenes de la polémica del segundo gol de Japón ante España: ¿salió la pelota? La conversión de Ao Tanaka estuvo cargada de controversia. Así funciona el chip dentro de la pelota VER NOTA

A juzgar por las imágenes de la transmisión, se puede apreciar que la pelota no salió en su totalidad por la línea de fondo, antes de que Kaoru Mitoma asistiera a Ao Tanaka. Sin embargo, hay una foto que abonó las dudas. Esta sumada a una captura de la transmisión generó la polémica y fue el tanto de la victoria de los asiáticos.

Sobre esa jugada, el estratega español indicó: “Yo he visto una foto que debe estar trucada. O manipulada. Me la mostraron y no puede ser que esa foto sea verdad. Ya está, no tengo nada que decir. Respeto máximo, ya he visto que pasaba algo raro cuando ha tardado tanto tiempo el VAR”.

El VAR casero que se volvió viral luego del tanto validado a Japón

A raíz de esa situación, el usuario de Twitter Pablo Carballido, publicó un video que se volvió viral (más de 182 mil reproducciones). En el “VAR casero” se muestra una pelota con rectángulo blanco. “En estas imágenes ratifico que la pelota milimetricamente no salió. Y el gol de Japón frente a España es válido. Bien de VAR esta jugada”, expresó el posteo con dos fotos de la jugada.

España no pudo revertir el resultado contra Japón y dejó afuera a Alemania: ¿tenía ganas de hacerlo? Al no ganar el grupo, los españoles evitarán en su recorrido a Brasil en un posible cruce de cuartos de final y a la Argentina en una hipotética semifinal VER NOTA

Más tarde, Luis Enrique otra vez recurrió a su honestidad brutal al admitir que no supo que su equipo estuvo tres minutos eliminado, que fue en el momento que Costa Rica estaba venciendo a Alemania por 2-1, en el otro encuentro de la zona: “¿Tres minutos eliminados? ¿Por qué? Yo no estoy pendiente del otro partido, yo solo estoy centrado en mi partido. ¿Hemos estado eliminados en algún momento? Ah, ¿sí? ¿Cuándo… qué? Ah, estuvo ganando Costa Rica 2-1. ¿Ves? Pues fantástico. Claro, yo no lo sabía o sea no me he enterado en ningún momento porque mi discurso es sincero: yo no he venido aquí a especular, yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón. Yo quiero que mi equipo de su mejor versión y gane todos los partidos. Ese es el camino para seguir creciendo. ¿Hemos estado eliminados tres minutos? Pues imagínate, me hubiera dado un infarto”.

Las dos imágenes que se incluyeron en el "VAR casero"

En tanto que con ironía se refirió a las presiones y estrés que se tienen en su cargo: “¿Que entré en modo colapso? Menos mal que entro en modo colapso cada cuatro años porque sino el ‘nene’ no aguanta”.

Hajime Moriyasu, el hombre detrás del golpe de Japón: de ser rechazado por el Manchester United a desafiar a las potencias en el Mundial Qatar 2022 El seleccionador del combinado asiático tomó las riendas después de Rusia 2018 y diagramó el equipo que se quedó con el Grupo E por delante de España y Alemania. El próximo domingo tendrá la oportunidad de escribir historia en el fútbol nipón frente a otro europeo: Croacia VER NOTA

Sin embargo, también admitió los errores de sus dirigidos y el mérito de los japoneses. “En cinco minutos nos han dado la vuelta al partido. Japón ha pasado por encima de nosotros. Se han encerrado atrás y no hemos podido. Tendremos tiempo para analizarlo, pero cuando se pierde no hay nada que celebrar”, sentenció.

“Igual este bofetón es bueno porque esto es un Mundial. Me hubiera gustado ganarle a Japón y pasar como primero del grupo, pero esos cinco minutos les han servido. Han tirado tres veces y, en esto, el fútbol es a veces extraño e injusto”, afirmó.

Qatar 2022 - Japón 2 Vs España 1 - Resumen De Partido

“Si en cinco minutos encajas dos goles no puedo estar satisfecho. Es un partido que está muy lejos de lo que me gustaría. “En el fútbol no hay lados buenos ni malos. Si Japón hubiera necesitado meter dos goles más lo hubiese logrado. Los cuadros van cambiando”, confió.

“El único mérito es que logramos una goleada y estamos clasificados”, subrayó sobre el triunfo inicial ante Costa Rica por 7-0 que fue clave para lograr la clasificación a los octavos de final.

España jugará el próximo martes ante Marruecos, ganador del Grupo F. Será uno de los dos partidos que cierre la instancia de los octavos de final. El ganador se cruzará en la siguiente instancia con el ganador del duelo entre el primero del Grupo H, que hoy es Portugal, o el segundo del Grupo G, que de momento es Suiza. Este viernes con las definiciones de esas zonas se sabrá cómo quedará conformado el primer cuadro de eliminación directa del torneo ecuménico.

Seguir leyendo: