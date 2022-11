“He resuelto el conflicto entre Messi, Canelo y el Kun”: el divertido cruce entre Ibai Llanos y Agüero tras las amenazas del boxeador

Ibai y Agüero conversaron sobre el conflicto de Canelo contra Messi

En medio del Mundial Qatar 2022, uno de los temas que se llevó la mirada de los espectadores fueron las amenazas del boxeador mexicano Canelo Álvarez hacia Lionel Messi. El púgil utilizó sus redes sociales para pelearse con distintas personalidades durante tres días y, dentro de los apuntados, quedó Sergio Agüero. El ex jugador del Manchester City explicó su perspectiva del conflicto y hasta recibió el apoyo de una de las figuras más grandes del mundo de internet: Ibai Llanos.

El hombre surgido en Independiente estaba realizando la previa del choque entre Argentina y Polonia en su canal de Twitch en compañía de Martín Souto y Morena Beltrán cuando recibió el llamado de su colega español, con el que tiene una estrecha relación de amistad. “Kun, una cosa. Yo lo que te quería ofrecer, por si ocurriese algo con Canelo, yo también estoy para defenderte. Mi fuerza y mis bíceps están contigo. A mí me matará, pero pelearé por tí. Quiero que lo sepas...”, explicó Ibai en compañía de Javier Hernández.

En un ambiente dispuesto para bromear, Agüero respondió mientras le pidió a la producción de su canal que preparara un zócalo. “A mí me va a cagar a bifes, yo ya estoy jugado. Yo, Guardado, Miguel Layún...”, arrancó Sergio. De la nada, en pantalla apareció una frase que puso nervioso al español: “Ibai: ‘Yo me enfrento a Canelo’”. El primero en darse cuenta del plan del ex futbolista fue Chicharito, que le avisó a Llanos con una carcajada. “¿Quién está poniendo esto? Martín o Morena están poniendo esto. ¡No le saquen foto! Quiten ese titular, hombre”, respondió Ibai en tono de comedia.

Ibai y Agüero bromearon con el tema en las redes sociales

En redes sociales, el streamer nacido en Bilbao publicó el fragmento de la transmisión con un divertido comentario: “He resuelto el conflicto entre Messi, Canelo y el Kun”. Pocos minutos más tarde, Sergio bromeó una última vez para concluir el tema. “Vos también estás al horno, pa”, escribió el argentino con un emoji de risas.

A pocos minutos del inicio del partido entre la Albiceleste y el cuadro de Robert Lewandowski, Canelo volvió a aparecer pero para pedir disculpas tanto a Messi como a Argentina. “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, redactó en su perfil en busca de calmar las aguas.

En los últimos días, la Pulga no apareció para dar su opinión al respecto del tema. Sin embargo, personalidades del fútbol como el Kun, Cesc Fàbregas, Miguel Layún y Andrés Guardado dieron sus posturas públicamente en defensa del rosarino.

