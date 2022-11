Uruguay tiene muchas cosas en el debe: el gesto de Cavani que pasó inadvertido

Qatar 2022 El Análisis De Martín Liberman Tras Los Triunfos De Brasil Y Portugal

* Desde Doha, Qatar

Estuvo colmado el estadio Lusail para el partido entre Portugal y Uruguay, con más de 88.500 personas. Entiendo que esto tiene que ver con la expectativa que genera Cristiano Ronaldo y la expectativa que había en el mundo entero por este encuentro. Hoy hubo mucho más público neutral. Era un partido que definía quién podía seguir en carrera y Portugal se mete en octavos de final. El equipo de Santos lo logra una vez más, ya había pisado fuerte en Europa, con un buen equipo, muy buenos jugadores, con mucha capacidad en mitad de cancha para tener la pelota; con Neves, con Carvalho, sobre todo con Bruno Fernandes y Bernardo Silva, con mucho desahogo en Joao Félix, que es una rueda de auxilio, y un Cristiano Ronaldo que jugó mejor que en el primer partido, mucho más involucrado en el juego, picando a todas, siendo opción de pase, ganando en el área rival. Me parece que tiene flaquezas en el fondo, lo vi dubitativo a Pepe, junto con Rúben Dias en la zaga central, en los laterales estuvo desconocido Cancelo, no fue ni la mitad de lo que puede ser, y con Mendes tuvo dificultades, se fue lesionado.

Muy poquito de Uruguay, llegamos aquí imaginando mucho más, sobre todo por lo que hizo en los últimos partidos de Eliminatorias. Llamativa línea de tres para arrancar, en la mitad de la cancha no tenía mucho la pelota, fue más una inspiración de Bentancur que juego asociado, el equipo estaba inconexo, arriba no le llegaba nunca la pelota a Cavani, casi no la tocó Darwin Núñez.

Ni bien comienza la segunda parte llega el gol portugués, empieza a manejar los tiempos, estaba cómodo, hasta que Alonso se da cuenta de que tiene que patear el tablero, y empieza con los cambios, primero con los que la pueden tener, mete a De Arrascaeta y Pellistri; después cambia la dupla de atacantes, mete a Gómez y a Suárez. Cavani se va tan enojado que hay un detalle no menor. Uruguay jugó 25 minutos sin capitán. Cavani se fue con la cinta, nunca volvió a la cancha. Me extrañó de sobremanera que todo un equipo VAR y todo un equipo arbitral no se diera cuenta. Esa era la bronca de Cavani. Pero el equipo cambió, lo fue arriando a su rival. De Arrascaeta pudo haber marcado, alguna del propio Suárez... Con un Uruguay jugado llega el segundo y Portugal se clasifica de forma directa.

¿Qué pasa con Uruguay? Para clasificarse tiene que ganarle a Ghana. Un Uruguay que tiene muchas cosas en el debe, aunque le reconozco la capacidad de reacción, el ir a buscarlo. Se juega todo en la última fecha.

