El súper equipo con el que el Inter Miami quiere convencer a Lionel Messi para que se mude a la MLS

Luego de su actuación estelar frente a México, se vinculó a Messi con una posible llegada al Inter de Miami (Foto: Reuters)

Aunque la concentración de Lionel Messi está en el Mundial Qatar 2022, una importante decisión respecto a su futuro a nivel clubes comienza a asomar lentamente. Luego de la victoria de Argentina sobre México por 2-0 con un gol y una asistencia del rosarino, ganó fuerza un pretendiente desde Estados Unidos con un plan para seducir al astro: Inter de Miami. El contrato con el París Saint Germain vence en junio de 2023 y desde Norteamérica le ofrecerían el mayor contrato en la historia de la MLS.

El medio inglés The Times informó que el principal encargado del operativo es ni más ni menos que David Beckham, una de las cabezas de la franquicia, que tuvo como su máxima figura a Gonzalo Higuaín, recientemente retirado. Con la esperanza de que su acuerdo de renovación con el conjunto francés no llegue a buen puerto, la dirigencia del club radicado en Florida buscaría contratar una serie de futbolistas de primerísimo nivel y familiarizados con la Pulga para inclinar la balanza cuando llegue la hora de tomar una decisión.

El primer nombre que apareció bajo la lupa de los estadounideneses fue el de Sergio Busquets. El volante de la selección de España tiene vínculo con el FC Barcelona hasta mediados del año que viene y sería la primera incorporación para captar la atención de Lionel. Detrás del mediocampista, también podrían arribar viejos compañeros de Messi como Luis Suárez, quien quedó libre luego de su corto paso en Nacional de Uruguay -también se lo relaciona con Los Ángeles Galaxy-, y Cesc Fabregas, actualmente en el Como 1907 de la Serie B italiana.

La posibilidad de compartir camiseta con Suárez y Busquets cada vez es mayor (Foto: AFP)

Otro de los objetivos, aunque en un plano mucho más complicado, es el de Jordi Alba que se caracterizó por ser uno de los grandes socios que el argentino tuvo dentro de una cancha durante su estadía en España. “Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”, declaró Lionel al diario español ‘La Sexta’ en 2020 sobre una posible salida de Europa.

El PSG ya hizo correr en los medios franceses que le pondrán a Messi sobre la mesa una oferta por otro año de contrato, sin importar cómo culmine la temporada, en la que el conjunto que dirige Christophe Galtier ya ganó la Supercopa de Francia, es líder en la Ligue 1 y avanzó a octavos de final de la Champions League, instancia en la que se probará ante el Bayern Múnich. Un poco más rezagado y esperando que arranquen los movimientos, el Barcelona sueña con repatriar a la Pulga.

