El posteo de Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre México en el Mundial Qatar 2022 y las reacciones de Dibu Martínez y Antonela Roccuzzo

Lionel Messi celebrando el gran gol que puso en ventaja a la Argentina frente a México (Reuters/Pedro Nunes)

Lionel Messi puso su sello en el partido ante México cuando la continuidad de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 estaba seriamente comprometida. Mediante un zurdazo desde afuera del área, el Diez abrió el marcador para la Albiceleste, que finalmente se impuso por 2-0 y dio un paso hacia los octavos de final.

Ya en el vestuario, la Pulga se desahogó en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, publicó un mensaje en el que destacó la importancia del triunfo frente a los aztecas y resaltó la necesidad de repetir la victoria en la última presentación por la zona de grupos, que será ante Polonia el miércoles que viene.

“Hoy había que ganar y lo pudimos hacer. Se viene otra final el miércoles y tenemos que seguir peleando todos juntos… Vamos Argentina!!!”, expresó el capitán argentino y acompañó sus palabras con una serie de fotos del partido ante los centroamericanos.

La publicación de Messi en su cuenta de Instagram

Varios de sus compañeros del plantel comentaron la publicación. “Impresionante”, escribió junto a un emoji en el que expresaba su cariño Lisandro Martínez, hoy titular en la defensa de la Scaloneta. A la publicación también se sumó Emiliano Martínez, que le dijo: “No me fallaste”. ¿Habrá tenido relación con la frase del capitán post tropiezo en el debut? ““A la gente le digo que confíe, que este grupo no los va dejar tirados”, dijo entonces.

Dibu reveló que el golpe con los saudíes lo había dejado muy golpeado. “Me fui del primer partido con la sensación de que debí haber hecho algo más para evitar la derrota, que había 45 millones de argentinos detrás mío y no di lo suficiente. Lo hablé mucho con mi psicólogo esta semana porque me resultaba difícil de tragar. Por suerte hoy nos sacamos ese peso de encima y yo también uno personal, porque en el primer partido me patearon dos veces al arco y me hicieron dos goles”, contó esta noche.

Entre los comentarios, como era de esperar, no podía faltar el de Antonela Roccuzzo. “Vamos, siempre con vos”, escribió la pareja del futbolista del París Saint Germain, que presenció el partido en el estadio Lusail junto a Thiago, Ciro y Mateo.

En su perfil, Antonela compartió una foto con sus tres hijos. Un detalle que llamó la atención es que los cuatro integrantes de la imagen acudieron a la cancha con la camiseta alternativa color violeta que el combinado nacional estrenará en el máximo evento internacional frente al seleccionado europeo en la tercera fecha. Todos con la dorsal número 10, festejaron una sonrisa los tres puntos de la Scaloneta.

El Diez rompió la paridad del encuentro y desató la euforia en el estadio Lusail (Reuters/Pedro Nunes)

“Era un partido muy complicado. México juega bien, tiene un gran técnico maneja la pelota. El primer tiempo lo jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad y el segundo tiempo, cuando nos calmamos, empezamos a mover la pelota. Y con el gol volvimos a ser lo que somos. Con el resultado, la euforia, la necesidad... se hizo el partido como se hizo y había que ganar para acomodarnos”, dijo Messi en diálogo con TyC Sports.

La selección argentina continúa dependiendo de sí misma para lograr la clasificación a la próxima instancia. Además, puede aspirar a ser líder de su grupo si vence a Polonia (el miércoles desde las 16, en el Estadio 974).

