El gesto de Messi tras su gol ante México y el desahogo del final: “Volvimos a ser lo que somos”

Lionel Messi se vistió de héroe en la victoria 2-0 de la Argentina ante México en el Mundial de Qatar. El capitán marcó el primer gol del partido cuando el seleccionado albiceleste parecía no encontrar los caminos para romper el cero y después de eso consiguió que el equipo se suelte y vuelva a jugar con la tranquilidad y el dinamismo que lo llevó a estar 36 partidos invicto.

La Pulga sabía de la importancia de este duelo y por eso, después del zurdazo con el que venció al Memo Ochoa, miró a sus compañeros, se llevó los dedos índices a la cabeza y les dijo: “Hay que penar”. Es evidente que el jugador del PSG recordó lo que ocurrió el encuentro pasado cuando Arabia Saudita, de manera impensada, revirtió un 1 a 0 y derrotó al combinado Albiceleste.

La bronca acumulada de Messi quedó clara también en durante su corrida en el festejo cuando gritó varias veces “vamos vamos”. Luego, cuando el árbitro pitó el final, se sumó al abrazo con sus compañeros y juntos se dirigieron hasta una de las cabeceras en donde alzaron sus camisetas y cantaron junto a los hinchas el famoso “Olé Olé Olé”.

El gesto de Messi tras su gol a México, "Hay que pensar" (Reuters)

Después del partido, habló con TyC Sports: “Era un partido muy complicado. México juega bien, tiene un gran técnico maneja la pelota, el primer tiempo lo jugamos como lo teníamos que jugar, con mucha intensidad y el segundo tiempo, cuando nos calmamos, empezamos a mover la pelota. Y con el gol volvimos a ser lo que somos. Con el resultado, la euforia, la necesidad... se hizo el partido como se hizo y había que ganar para acomodarnos”.

Con respecto al juego del equipo en el partido pasado ante Arabia Saudita, explicó: “Hay muchos condicionantes en el primer partido, muchos chicos que juegan su primer mundial, no son excusas pero no salimos como teníamos que salir, así y todo fueron dos jugadas aisladas que nos hacen perder el partido porque tuvimos muchas ocasiones que por centímetros no fueron gol”.

Qatar 2022 - Arrgentina 2 Vs México 0 - Resumen De Partido

Además, fue una semana complicada para la Selección en medio de las versiones de lesiones en el plantel y Messi habló sobre el tema: “El otro día se hablaba del tobillo y no tenía nada y al finalizar casi al último minuto me doblé en serio el tobillo, parece un propósito, en el último minuto del primer partido me lo doblé. Pero entrené normal a la par del grupo, en ningún momento me entrené solo”.

Con respecto al partido ante Polonia, en el que la Argentina necesita ganar para ser primero del grupo, analizó: “No podemos bajar los brazos, ahora es esto. Nosotros nos pusimos así, tenemos todas finales, no podemos errar. La respuesta de la gente sabíamos que iba a ser así, nosotros creo que también le cumplimos porque llevamos mucho tiempo de la mano y así es mejor porque se consiguieron muchas cosas muy lindas”.

Declaraciones Messi – Argentina vs México

