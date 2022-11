La feroz crítica de Zico a Messi: “Es un capitán que no habla”

Lionel Messi, la figura de la selección argentina (REUTERS/Carl Recine)

Lionel Messi es uno de los futbolistas más importantes de la historia al ser el ganador de siete Balones de Oro. Hizo historia en Barcelona, es una de las figuras del Paris Saint Germain y capitán de la selección argentina. Sin embargo, en las últimas horas recibió una fuerte crítica por parte de Zico, uno de los emblemas de Brasil.

El ídolo del Flamengo, durante una entrevista con Lace, criticó la falta de reacción o liderazgo de la Pulga durante los momentos críticos de los partidos.”Él es así. Argentina puede estar ganando 4-0, perdiendo 2-1, 6-0 y él seguirá haciendo su juego, no se va a desviar de su camino. No llamará a nadie, no le gritará a nadie. Es un capitán que no habla con nadie, no le sale”, comenzó su relato.

“En ese momento es cuando el máximo representante de un equipo tiene que ponerse el balón bajo el brazo. Creo que le falta liderazgo. Lleva la cinta de capitán solo porque es Messi, ¿o no?”, disparó Zico, baluarte de la Verdeamarela entre los años 1976 y 1986.

Zico apuntó contra Lionel Messi

Prosiguiendo con su discurso, el brasileño añadió: “Cuando yo era capitán de mi equipo, tenía casi 30 años y ya tenía cierto control en los demás jugadores. Tenés que unirte, retar al compañero. Y no es la característica de Messi. Recuerdo un partido del Barcelona donde perdían por cuatro contra el Liverpool y quedaron eliminados”.

Vale destacar que Zico, de 69 años, disputó tres Copas del Mundo con la Selección de Brasil (Argentina 1978, España 1982 y México 1986). En territorio azteca su país fue eliminado a manos de Francia. El enganche tuvo la posibilidad de definir la historia, pero malogró un penal en el alargue.

Estas palabras resonaron fuerte debido a que Argentina, pese a ser una de las candidatas al título, inició su camino en el Mundial de Qatar 2022 con una sorpresiva derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita. Ante este escenario, ahora será clave para los dirigidos por Lionel Scaloni lo que suceda este sábado en el Estadio Lusail contra México, quien debutó en el Grupo C con una igualdad 0 a 0 ante Polonia.

