Ángelo Preciado, lateral de la selección ecuatoriana: “El profe Alfaro está en todas”

Gustavo Alfaro le alcanza la pelota a Angelo Preciado durante el partido de Ecuador con Países Bajos (Raul ARBOLEDA / AFP)

(Desde Qatar) Ángelo Preciado es una de las tantas figuras jóvenes que aparecieron en la selección ecuatoriana que dirige Gustavo Alfaro, quien varias veces llegó a salir de su cuadrante, en el partido ante Países Bajos, para dar indicaciones sin parar. El entrenador argentino parece tener la palabra santa. Todo lo que dice es ejecutado por sus jugadores, que se sienten protegidos por el experimentado director técnico argentino. El defensor dialogó con Infobae tras el empate con Países Bajos.

-¿Cómo se puede explicar la actuación de Ecuador hasta ahora en el Mundial? -No sé...nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo, salió de la mejor manera y ahora estamos contentos. -Países Bajos no es cualquier selección sino una con mucha historia y jugadores muy cotizados, y sin embargo, lo pasó muy mal con ustedes... -Nosotros sabíamos que íbamos a competir de la misma manera que venimos compitiendo porque las eliminatorias sudamericanas son muy difíciles al punto que siempre enfrentamos con buen nivel a selecciones como Brasil y Argentina que aquí son candidatas a ganar el Mundial, y creo que el resultado de lo que venimos trabajando ya puede observarse. -¿Hubo alguna indicación especial del entrenador Gustavo Alfaro para marcar a (Frenkie) De Jong? Porque fue el motor de Países Bajos en su debut contra Senegal, pero contra Ecuador no apareció y lo bloquearon muy bien. -No, lo que pasa es que así como está De Jong, nosotros ahí tenemos a Moisés Caicedo y a Sebastián Méndez, que son jugadores técnicamente muy buenos y muy fuertes y pienso que el partido pasaba un poco por ahí y demostramos que podíamos ganar en esa zona. -Cuatro puntos sobre seis, el goleador del campeonato (Enner Valencia). ¿Se imaginaban llegar así al partido definitorio ante Senegal? -Nosotros tenemos que seguir haciendo lo nuestro para conseguir el objetivo de la clasificación. En este sentido, aunque sabemos que el empate nos sirve, esperaremos las indicaciones de Gustavo Alfaro, que ya nos dirá cómo se planteará ese partido. -¿Les preocupa que quizá no pueda jugar su goleador ante Senegal por haber salido en camilla? -No sé todavía qué grado de lesión tiene pero confiamos en el departamento médico. Enner Valencia es fundamental para nosotros. Es nuestro capitán y lo necesitamos en el campo con nosotros. -En el segundo tiempo salieron con todo. ¿Qué pasó en el entretiempo? -Nada en particular. El profesor Alfaro es muy inteligente, y cada vez que nos dice algo, nosotros lo sentimos y salimos a hacer lo que él nos indica. Salimos con tres centrales y dos carrileros porque fue lo que nos dijo y yo trato de acomodarme a lo que me diga el entrenador y creo que resultó y creo que hice un buen trabajo como en el partido anterior. -¿La idea era aguantar los embates de Países Bajos por los costados? -No, no era necesario eso porque los controlamos bien siempre. Encontraron un gol en los primeros cinco minutos porque eso es parte del juego, pero nos vamos con grandes sensaciones muchos de nosotros que somos jóvenes y estamos jugando por primera vez una Copa del Mundo. -Cambiando de tema, tremendo Alfaro con los gritos. Desde el palco de prensa, más arriba, se escuchaba el vozarrón. ¿Qué les transmite? -Jajaja, vos porque no sabés lo que es tener al “Profe” dentro del vestuario. Si lo escuchás hablar, te rompe los oídos, pero nos ayudó muchísimo en nuestro trabajo. -Lo decía porque no para de dar indicaciones todo el partido y ustedes deben sentir su voz en todo momento. -Lo que se siente es más el respaldo y la fuerza que él nos transmite. -Pareciera que es una especie de padre para ustedes. -En cierta forma sí porque nos protege y está en todos los detalles. -Sorprendió que en la conferencia de prensa previa al partido contra Senegal, llegó a responder en lugar de Moisés Caicedo cuando le formularon una pregunta política complicada... -Sí, el profe Alfaro está en todas (risas). -¿Cuál es la sensación después del partido? -No de frustración pero sí que lo pudimos haber ganado porque tuvimos más ocasiones que ellos. Más allá de eso, contentos por el punto que conseguimos. -¿Qué sería un buen Mundial para Ecuador? -Hacer el mejor Mundial de Ecuador en la historia, pero no puedo decir exactamente pero sí que avanzaremos en el Mundial hasta donde podamos.

Gol de Ecuador, gol de Valencia. Celebración en Qatar REUTERS/Hannah Mckay