México y Argentina se enfrentarán por cuarta vez en Qatar 2022; el Tri nunca ha podido vencer a la albiceleste

México y Argentina protagonizarán uno de los partidos más destacados en la segunda jornada de la fase de grupos de Qatar 2022. El cuadro tricolor buscará volver a sumar puntos luego del empate ante los polacos, mientras que la albiceleste querrá redimirse con una victoria tras el decepcionante debut en el que perdieron con Arabia Saudita. Así, será la cuarta edición de este duelo de gran rivalidad en un Mundial.

Del sector C, el rival a vencer es sin duda el combinado sudamericano. Al mundial, consiguieron su clasificación con un paso arrollador en las eliminatorias de Conmebol en donde terminaron segundos de la clasificación con 39 puntos (seis menos que el líder Brasil) y el récord de cero juegos perdidos. El Tri, por su parte, terminó como el segundo mejor de Concacaf.

Es entonces que, ambas escuadras se han enfrentado en tres Copas del Mundo: Uruguay 1930, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. En todas con victorias para los sudamericanos, pero las últimas dos ocasiones en instancias definitivas. La más icónica de la rivalidad fue los octavos de final en territorio teutón donde Maxi Rodríguez hizo el gol del gane en tiempos extra.

“Históricamente es un rival difícil. Lo sufrí en 2006 como jugador, donde nos hicieron un gran partido y ganamos en la prórroga con gol de Maxi. Fue un partido complicadísimo. Tiene tradición de Mundial y es un rvial complicado”, dijo Lionel Scaloni, técnico argentino, al conocer que el rival sería el Tri del Tata Martino a principios de año.

Uruguay 1930

La primera edición de la Copa del Mundo enfrentó a mexicanos y argentinos en fase de grupos. En aquel torneo, el cuadro tricolor terminó con tres derrotas de tres posibles. El tercer partido, un 19 de julio en la cancha del Estadio Centenario, Argentina le propinó una goleada por seis goles a tres a México.

Los anotadores por la albiceleste fueron Guillermo Stábile en tres ocasiones, Adolfo Zumelzú en dos, y Francisco Varallo en una. Por los norteamericanos marcaron Manuel Rosas por cuenta doble y Roberto Gayón.

Alemania 2006

Hasta ahora el duelo más parejo de la trilogía. México se clasificó a los octavos de final luego de terminar segundo lugar en el grupo D (con Portugal, Irán y Angola). Argentina debido a haber liderado el C. El partido se llevó a cabo en el actual Estadio Red Bull, de la ciudad de Leipzig, el 24 de junio.

Tras haber empatado en los primeros 90 minutos de juegos con goles de Rafael Márquez y Hernán Crespo, el duelo se alargó a la prórroga. Antes de cumplirse los 100 minutos, Maxi Rodríguez marcó un golazo desde fuera del área que según las palabras del portero mexicano de aquel momento, Oswaldo Sánchez, le ha generado pesadillas. El marcador final fue de dos anotaciones por una.

Sudáfrica 2010

El más reciente antecedente en Copas del Mundo. El 27 de junio de aquel año, Argentina y México volvieron a chocar en octavos de final del torneo. De nueva cuenta, el resultado arrojó a la albiceleste a los cuartos de final luego de ganar por tres goles a uno. Carlos Tévez con doblete y Gonzalo Higuaín fueron los anotadores del equipo que dirigía Diego Armando Maradona. Por los mexicanos, descontó Javier Chicharito Hernández.

Segunda fecha del grupo C

Ahora, los próximos partidos en el grupo C están programados para jugarse el sábado 26 de noviembre. Primero se disputará el Polonia vs Arabia Saudita a las 07:00 horas en el Estadio Education City, y posteriormente el Argentina vs México en el Estadio Lusail a las 13:00 horas (ambos en horario del centro de México).

