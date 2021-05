Cuando Canelo Álvarez y David Faitelson se dijeron de todo en programa en vivo

En noviembre de 2019, en un programa de ESPN Canelo y Faitelson tuvieron diferencias de opinión por el conocimiento del box (Foto: Archivo)

El multicampeón de boxeo de los pesos supermedianos, Saúl Canelo Álvarez, es reconocido por sus contundentes victorias. Su última presea la logró contra el británico Billy Joe Saunders, a quien derrotó en el round 8 tras fracturarle parte del pómulo derecho.

A lo largo de su carrera, el tapatío ha sido cuestionado por la rapidez con la que creció su figura como boxeador libra por libra y los métodos con los que ha conseguido la victoria. En diferentes ocasiones se ha enfrentado a críticas de usuarios en redes y de los mismos periodistas deportivos.

De este último grupo, ha tenido enfrentamientos y diferencias con una persona en especial, se trata de David Faitelson, comentarista y analista deportivo de ESPN. Aunque la rivalidad entre ambos se conoce de años atrás, en una ocasión discutieron en un programa en vivo sin contemplaciones y expresaron todo lo que tenían guardado.

Así debatieron Canelo y Faitelson en un programa en vivo (video: YouTube/ESPN Deportes)

Todo ocurrió 3 años atrás, en noviembre de 2019 el tapatío venía de derrotar por la vía del nocaut a Sergey Kovalev y obtener el cinturón de los semipesados de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Por tal motivo fue invitado al programa A los golpes de la cadena de ESPN conducido por Faitelson.

La conversación empezó en relación a los retos que enfrentó Álvarez contra Kovalev y críticas sobre si el púgil ruso estaba en las mejores condiciones para competirle al Canelo.

El periodista deportivo empezó por explicarle al jalisciense que su carrera es una de las más cuestionadas y que su actitud con los medios ha generado un roce que marca dos polos opuestos, en consecuencia se cree que Saúl no acepta la crítica.

El peleador mexicano negó tales afirmaciones y apuntó que las críticas son parte de su profesión también dijo que siempre las escucha pero con una actitud seria. Fue así como inició una discusión entre el periodista y el púgil.

La conversación empezó en relación a los retos que enfrentó Álvarez contra Kovalev y críticas sobre si el púgil ruso estaba en las mejores condiciones para competirle al Canelo (Foto: EFE/Ed Mulholland/Matchroom )

“Canelo, tendrás que admitir que esa capacidad tuya de polarizar también te ha convertido en el boxeador más rico de la historia”.

De manera inmediata, Saúl Álvarez intervino para decir que eso estaba bien y lanzó una interrogante: “¿tú me ves triste?, yo no estoy triste”, sin pensarlo, Faitelson volvió a interrumpir para contradecir las palabras del multicampeón: “Yo creo que es parte de tu peculiaridad, porque pareciera que sí te afecta porque a veces te enojas”.

Ese último comentario incendió los ánimos en el programa ya que la respuesta fue la siguiente:

“Es que también no mames David, perdón la palabra, así soy. Pero de tanto y tanto llega un momento en que la gente se enfada y es una reacción. Tú no sabes mi vida”, aclaró Canelo.

Conforme la plática continuó y ese incidente quedó como un momento bochornoso por el coloquial lenguaje, se le cuestionó sobre algunas declaraciones que dijo Kovalev posterior al combate insinuando que el mexicano había “comprado” al ex campeón. Saúl Álvarez perdió la paciencia y empezó a alzar el tono de la conversación.

Por medio de redes sociales, Faitelson y Canelo han continuado con discusiones debido a los últimos combates del mexicano (Foto: Instagram/@davidfaitelson_espn)

Faitelson afirmaba que el ruso no le había hecho daño y que los golpes eran “caricias” que apenas y rozaron al mexicano. “Con todo respeto Canelo, yo nunca me he subido a un ring y no lo voy a hacer nunca lamentablemente, pero yo nomás’ veía que te marcaba el jab y ya”.

Ese comentario incendió la chispa y de manera inmediata el boxeador de los supermedianos calló el comentario del analista deportivo: “Es que todos no todos los jabs los puedes aventar, es a lo que voy, no sabes de boxeo”.

Fue así como David Faitelson quedó sin palabras y escuchó la intervención de Eddy Reynoso, quién también participó en la entrevista y había estado al margen de la discusión.

Desde entonces, por medio de redes sociales, Faitelson y Canelo han continuado con discusiones debido a los últimos combates del mexicano.

