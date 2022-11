“¿No te gustaría más estar en Qatar?”: la publicación de Mauro Icardi antes del debut de Argentina en el Mundial que abrió el debate en las redes

Mauro Icardi volvió a ser noticias por sus actitudes fuera de los campos de juego (@mauroicardi)

Mauro Icardi eligió como destino para sus vacaciones las paradisíacas playas de las Islas Maldivas. El delantero del Galatasaray de Turquía se habría reconciliado con su esposa y representante Wanda Nara y ambos disfrutan de los días de descanso en su lugar “favorito”.

Casi al mismo tiempo que Argentina se disponía a debutar en el Mundial Qatar 2022 ante Arabia Saudita, el futbolista argentino compartió dos imágenes que generaron polémica y al mismo tiempo un gran debate por su ausencia en la cita futbolística más importante del mundo.

Icardi publicó varias fotos, pero fue una la que se destacó. “Tirando unas pelotitas al Agua”, tituló y se robó la atención. En las imágenes el rosarino se muestra con un palo de golf y por ello muchos usuarios lo criticaron acusándolo de que estaba contaminando el medio ambiente.

Las historias de Mauro Icardi y Wanda Nara, juntos en las Islas Maldivas, que ¿confirman la reconciliación de la pareja? (@mauroicardi)

“¿Cómo sabés si llegan a donde direccionas?”, “y así es como el ser humano contamina el mar, qué inteligente!”, “por qué no las tiras en una cancha en vez de contaminar el agua B0B0... Cada día te consagras más de salame”, fueron algunas de las críticas.

Asimismo, hubo un debate paralelo aún más candente y fue por quienes entendían que él debiera estar en el Mundial Qatar 2022 y los que lo acusaron de seguir una vida polémica junto a su esposa, Wanda Nara. “¿No te gustaría estar más con la selección argentina en Qatar?”, le preguntó el usuario @josefinabourriot.

“La mediatización de tu vida privada a través de mujer te hizo perder cosas que ningun jugador de tu nivel quisiera haberse perdido. Todos los clubes importantes de Europa con el tiempo no sabían cómo sacarte de encima. Dejaste dos días de ir a entrenar (nada mas y nada menos que en el PSG por un conflicto peronal con tu mujer), aun con toda la razón, pero se debió resolver puertas adentro”, agregó.

Este comentario de Josefina fue uno de los que más likes se llevó. “Te lo digo humanamente, ¿hasta cuándo tu vida va a depender de lo que dice, hace y siente Wanda Nara? ¿Cuándo va a pasar a ser tuya? No insistas, si hay alguien para reconquistar es a vos mismo. Hay un horizonte con un abanico de posibilidades (que no pasa por el ostentar lujos ni por una mujer) me refiero a un enriquecimiento personal. No tenés idea lo poderoso que sos (sin depender que una pareja se termine no) tenés un futuro prometedor no te lo pierdas. De onda Mauro”, finalizó.

Una de las últimas publicaciones de Mauro Icardi que despertaron polémica y gran debate en las redes sociales

Mientras algunos usuarios buscaron defenderlo y pidieron que lo dejaran en paz, otros insistieron en la idea de que la pareja busca ser mediática “para facturar” y @eugeniafd41 aseguró: “Él debería estar en el Mundial, pero juega el juego de Wanda”.

En tanto, @eros_angel25 lo comparó con Lionel Messi. “El mayor anhelo de un jugador de futbol és llegar al Mundial, una pena que por poco profesional y por una mujer básica y vulgar nunca puedas tener ésa oportunidad!!! Si tuvieras el acompañamiento como la mujer de Messi que es un ejemplo de señora, seguramente estarías en la cima”.

El debate por la ausencia de Mauro Icardi en la selección argentina siguió con otros comentarios y críticas. A continuación, algunos de los más destacados:

“Mientras los copados están en Qatar... otros tirando pelotillas al agua...” (@marchettipato).

“Si se dedicara a su vida profesional con dedicación y responsabilidad y no siguiendo a la tóxica de la mujer, hoy estaría en el seleccionado argentino en Qatar” (@anymaggio).

“Alguno de los qué tanto critican, ¿se puso a pensar que hay personas que priorizan la familia sin importar nada más?, ¿por qué no se ocupan de su vida? Si tanto les jode dejen de seguirlos y averiguar de su vida. Yo los aplaudo a ambos” (@marchycadierno).

“Pobre, tendrá toda la plata pero nunca llegó a jugar un Mundial. Espero que emboque esa pelotita” (@silvanabrito16).

“Uno nunca sabe si podrá jugar algún Mundial, es un excelente jugador porque no dejan vivir tranquila a la gente abrazos desde Argentina” (@adrianabrex4).

