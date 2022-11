Tata Martino y Lewandowski fueron los más abucheados de la afición de México en Qatar

Así como a grupo Firme, también abuchearon al Tata Martino y al delantero de Polonia Robert Lewandowski. (Twitter/@lewy_official)

La selección mexicana en su debut en la copa del mundo Qatar 2022 fue ovacionada por los miles de mexicanos que se dieron cita en el Estadio 974 de aquel país árabe, pero así como le pasó a grupo Firme durante su presentación en el show del medio tiempo en el partido de temporada reglar de la NFL entre San Francisco y Arizona, Gerardo “Tata” Martino también fue abucheado por la afición azteca.

Fue minutos antes de que iniciara el encuentro, cuando el sonido local presentó las alineaciones del partido, nombrando uno a uno a los jugadores del tricolor, seguido de algarabía y ovación; pero al escuchar el nombre del entrenador, cambiaron las porras por abucheos para el Tata Martino, por lo que el repudio hacia el director técnico fue notorio.

Recordemos que en repetidas ocasiones la afición mexicana exigió el despido de Gerardo Martino por los resultados del “Tri”; sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol no lo consideró pertinente. Y es que cuando la selección mexicana perdió ante Paraguay 1 - 0 en un juego correspondiente a los duelos amistosos que tuvo la selección previo a su debut en el Mundial, los aficionados comentaron que el tricolor no daba seguridad en la cancha.

La afición mexicana no olvida, silbaron al Tata Martino durante el primer partido de la selección mexicana en Qatar 2022. (FOTO: /CUARTOSCURO.COM)

Incluso la afición mexicana pidió el despido de Gerardo Tata Martino pues comentaron que el rendimiento que ha mostrado el equipo mexicano se debe a las malas decisiones del cuerpo técnico del argentino, además de que con abucheos en los estadios manifestaban su inconformidad.

A lo anterior se dijo que el Tata Martino estuvo cerca de renunciar al Tri y dejar el puesto vacante pese a la cercanía del Mundial Qatar 2022 y fue al término del juego contra Paraguay que diversos reportes explicaron que el técnico presentó su renuncia a la Selección Nacional de México en dos ocasiones. Pero no contaban con que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) que ya conocía de la inconformidad, no le permitió irse y lo convenció a terminar su ciclo con el combinado nacional.

Robert Lewandowski, delantero polaco y estrella del Barcelona, considerado uno de los delanteros más peligrosos del mundo. (REUTERS/Hannah Mckay).

En resumen, las decisiones y el desempeño del entrenador argentino han sido fuertemente criticadas por la prensa y sobre todo por la afición, la cual se ha visto distanciada del director técnico del Tricolor desde hace tiempo. También cabe mencionar que la lista de 26 convocados para Qatar 2022 fue muy cuestionada al dejar fuera a Santiago Giménez, quien a consideración de los expertos, ha tenido un buen paso con el Feyenoord y triunfando en la Europa League, además de dejar fuera a Diego Lainez por darle un lugar a Raúl Jiménez o llevar al naturalizado Rogelio Funes Mori.

“No solamente el enemigo público, sino el enemigo público número uno. La gente no me conoce, no sabe cómo soy como persona, si supieran como soy como persona, seguramente no me pasaría. La gran preocupación es qué incidencia tiene esto en el grupo de jugadores” comentó en su momento Gerardo Martino.

Por otra parte, quien se sumó a Grupo Firme y Tata Martino en cuanto a abucheos se refiere, fue Robert Lewandowski, delantero polaco y estrella del Barcelona, considerado uno de los delanteros más peligrosos del mundo, a éste último fue a quien silbaron más fuerte. El futbolista es el jugador que más goles ha conseguido vistiendo la camiseta de Polonia, con 29 goles en 70 partidos.

