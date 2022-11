Roberto Ayala lloró al nombrar a un campeón en México ‘86 y no pudo continuar con una entrevista en la previa del partido de Argentina

En la previa del debut mundialista, el ayudante de campo de Scaloni recordó al campeón del mundo que sufrió un infarto"

Una hora antes del inicio del primer partido mundialista que Argentina finalmente perdió con Arabia Saudita en Qatar 2022, Roberto Fabián Ayala brindó una entrevista en la zona mixta del estadio de Lusail. Habló del encuentro en el comienzo del Grupo C de la Copa del Mundo, del grupo de jugadores, de la expectativas, del trabajo del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Antes de que culmine el reportaje, pidió expresar unas palabras: “También por favor dejame mandarle un mensaje a Oscar Garré…”.

Un campeón del mundo del 86 sufrió un infarto horas antes de viajar al Mundial Qatar 2022 Oscar Garré, quien integró la selección argentina que se coronó hace 36 años, está bajo control médico VER NOTA

Ayala no pudo seguir hablando. La emoción lo embargó y le trabó la oración: no pudo completar la frase. No había mucho más para decir. Los ojos se le llenaron de lágrimas, se llevó la mano a la boca con un gesto de angustia. Fue el final de la entrevista. El Ratón, jugador tres veces mundialista de manera consecutiva en las copas de 2002, 2006 y 2010, eligió recordar a Oscar Garré, cómo él otra gloria futbolista del club Ferro Carril Oeste.

Garré, integrante del equipo que se consagró campeón en el Mundial de México 1986, había sufrido un infarto minutos antes de subirse a un avión que lo depositaría en Qatar. El ex futbolista se encuentra internado en terapia intensiva, estable, pero le tuvieron que colocar dos stent. Además, seguirá en terapia intensiva hasta el próximo lunes. El Mago integraba una delegación de campeones del mundo con Argentina que había acordado viajar a Qatar con otros ganadores de los dos títulos que consiguió el seleccionado argentino en la Copa del Mundo que se organizó en nuestro país, en 1978, y la que tuvo a Diego Maradona como emblema y mejor jugador hace 36 años en tierra azteca.

Maradona, alzando la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. Oscar Garré lo sigue detrás

Este sábado, siete ex futbolistas se encontraron en el aeropuerto de Ezeiza para subirse a un avión con destino a Qatar. De los integrantes del primer título que ganó Argentina de la mano de César Luis Menotti, viajaron Omar Larrosa, Daniel Bertoni, Ricardo Villa y Ubaldo Fillol. “Los campeones del mundo nos vamos a Qatar a alentar a nuestra amada Selección. ¡Vamos, Argentina!”, escribió el Pato en su cuenta de Instagram y acompañó el posteo con una imagen de los ex jugadores.

España derrotó a Jordania en su último amistoso previo al Mundial, pero podría perder a una de sus figuras en Qatar El equipo de Luis Enrique se impuso por 3 a 1 en el Estadio Internacional de Amán. Sin embargo, el entrenador aseguró que el viernes podría realizar un cambio en su lista, debido a la lesión que sufrió uno de sus dirigidos VER NOTA

Garré tiene 65 años y es el abuelo de Benjamín Garré, futbolista de Huracán. Como futbolista presume de una amplia y laureada trayectoria. Empezó en Ferro para luego recalar en el Globo y emigrar al fútbol de Israel. Se retiró en 1996, a los 39 años, para convertirse en técnico del equipo de Caballito. También dirigió a Lanús y Atlético Rafaela en Argentina. En el exterior, entrenó a Olimpia, de Paraguay, y a varios clubes de Chile (Deportes Concepción, Huachipato y la Universidad Católica). A su vez, tuvo un paso por las selecciones juveniles de Argentina cuando Carlos Salvador Bilardo era el Director de Selecciones Nacionales de la AFA. En esa ocasión, entrenó al combinado Sub 17.

En sus redes sociales, la cuenta oficial de Ferro publicó el video de Ayala llorando para recordar a Garré. Y horas antes, debido al delicado estado de salud de uno de sus ídolos, publicó una foto del Mago con la camiseta de la selección argentina en pleno Mundial ‘86 y una leyenda alusiva: “Nunca caminarás solo, campeón. Ferro envía muchísima fuerza a Oscar Garré y su familia para atravesar este momento de su vida”.

Mundial Qatar 2022, en vivo: toda la información previa al inicio del torneo y las noticias de las selecciones participantes A 3 días del arranque de la gran fiesta del fútbol, todo lo que hay que saber sobre la competición y los equipos que van en busca de la gloria VER NOTA

Seguir leyendo: