Este es el secreto “silencioso” de Guillermo Ochoa para resaltar en cada Copa del Mundo

Mexico's goalkeeper #13 Guillermo Ochoa gestures during the Qatar 2022 World Cup Group C football match between Mexico and Poland at Stadium 974 in Doha on November 22, 2022. (Photo by MANAN VATSYAYANA / AFP)

Una nueva edición de una Copa del Mundo se está viviendo ahora desde tierras qataríes y, a pesar del cambio de sede mundialista, jugadores y cuerpos técnicos, hay algo que no ha cambiado en el Tricolor, pues el guardameta mexicano Guillermo Ochoa nuevamente se convirtió en factor para mantener de pie a la Selección Mexicana comandada por Gerardo Martino en su debut en Qatar 2022.

En esta ocasión el portero del Club América se convirtió en la figura mexicana por detener un penal al artillero polaco, Robert Lewandowski. Tal hecho permitió a la Selección Nacional sumar su primer punto en Qatar 2022, motivo que lo convirtió, una vez más, en el referente del partido.

Bajo este contexto, Ochoa con 5 Copas del Mundo en su haber, ha trascendido como la gran figura en más de una ocasión del Tri, es por ello que propios y extraños se han preguntado esa evolución que tiene cuando se coloca la casaca de la Selección Nacional, pues en partidos de Liga MX o en Amistosos, Paco Memo se ha ganado varios antagonistas por algunos errores, sin embargo, esto cambia radialmente cuando va a una copa del Mundo.

Ante este hecho, al salir del partido México contra Polonia en Qatar 2022, Ochoa tuvo la oportunidad de conversar con las cámaras de TUDN sobre este trabajo “silencioso” que le ha permitido sumar a lo largo de su trayectoria varias actuaciones memorable con la camiseta de la Selección Nacional.

Ochoa Magaña resaltó que su éxito y su permanencia defendiendo a la Selección Nacional es debido a las “cosas que no se ven” durante los fines de semana, más especifico en el trabajo de día a día: “Bueno yo creo que hay cosas detrás y que solo ven en el fin de semana, es mucho trabajo detrás, mucho tiempo perdido con mis hijos, familia. Ellos se sacrifican, no es fácil mantener esto tantos años para que yo me dedique al cien en el futbol, esa es la clave el trabajo y la constancia”, reiteró ante TUDN.

Paco Memo aseguró, más adelante, que México quería los tres puntos, pero rescataron cosas positivas en su accionar, por lo que el cuadro de Martino tiene ”que seguir por ahí” y detalló como vivió desde los 11 pasos para un penal al polaco estrella del FC Barcelona: “Si claro, hubo un trabajo detrás y bueno así es la vida de caprichosa, tenía un rato que no atajaba un penal y se vino a dar aquí (Qatar 2022)”

Mexico's goalkeeper #13 Guillermo Ochoa looks on during the Qatar 2022 World Cup Group C football match between Mexico and Poland at Stadium 974 in Doha on November 22, 2022. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

En esa misma intervención Ochoa recordó “esa vitrina” invisible en donde se ha destacado por dejar “secos” a figuras de la talla de Neymar, Robert Lewandowski, Luka Modrić y varios más: “Si bueno, la vida me regala estas oportunidades para mi familia, amigos y a la afición mexicana, uno sueña desde niño en jugar un Mundial, me gustaría seguir avanzando”, remató.

Las memorables actuaciones de Memo Ochoa con la Selección Nacional en Copas del Mundo

México vs Alemania/Rusia 2018: El debut del cuadro mexicano en el Mundial de Rusia 2018 fue una histórica victoria ante Alemania (1-0), la entonces campeona del planeta. Ochoa fue factor para mantener la ventaja en el marcador, sobre todo, por esa atajada en un tiro libre de Toni Kroos que se estrella al travesaño.

México vs Brasil/Brasil 2014: En la casa de su rival México tenía todo en contra con la escuadra brasileña. El arquero del Tri se cansó de salvar su valla luego de múltiples remates de cabeza o disparos de media distancia por parte de Neymar y compañía, para obtener un punto en el empate a 0-0 en la fase de grupos.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico's Guillermo Ochoa and teammates celebrate after the match REUTERS/Carl Recine

Luego de la primera fecha en el Grupo C, mexicanos y polacos escotan a la sorprendente Arabia Saudí, líder tras vencer 2 a 1 a la Argentina. El próximo compromiso para el elenco de Gerardo ‘Tata’ Martino será frente a la Albiceleste, mientras que los europeos se medirán ante el combinado asiático.

