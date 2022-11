Ruggeri reveló el triste motivo por el que Ricardo Gareca decidió no viajar a presenciar el Mundial Qatar 2022

Oscar Ruggeri reveló la triste razón por la que Gareca decidió no viajar a presenciar el Mundial

Oscar Ruggeri viajó al Mundial Qatar 2022 para cumplir con su rol de analista para la señal ESPN. Otras glorias del fútbol argentino, campeones del mundo en las Copas de 1978 o 1986, como Omar Larrosa, el Pato Fillol, el Gringo Giusti, Daniel Bertoni, el Chino Tapia, Héctor Enrique y Julio Ricardo Villa fueron invitados por la AFA. Y algunas luminarias como Juan Pablo Sorin, el Checho Batista, Nery Pumpido, Mario Kempes o el Pupi Zanetti también arribaron a Doha y participaron de un evento organizado por la Conmebol en homenaje al periodista Enrique Macaya Márquez.

No obstante, Ricardo Gareca, multicampeón en el fútbol albiceleste y ex entrenador del combinado de Perú, no abordó un avión para vibrar con la gran cita de la pelota. Y el Cabezón Ruggeri, amigo del Tigre desde su etapa como futbolistas (surgieron de Boca Juniors, pasaron a River plate y hasta compartieron cuerpo técnico), reveló el por qué de la determinación.

“Con el Flaco Gareca estuvimos charlando bastante antes de venirme. Le pregunté si iba a venir y me dijo que no porque le va a doler no dirigir un partido acá, y estuvo ahí, la verdad es que, con todo el dolor en el alma, Perú merecía estar acá. Él no quería venir aquí porque iba a recordar que tenía que estar acá dirigiendo, no de espectador”, detalló el ex defensor, que disputó tres Mundiales, en diálogo con diario Líbero.

Perú finalizó quinto en las Eliminatorias sudamericanas y debió disputar el repechaje para conseguir su plaza para el máximo certamen a nivel selecciones. Allí, en junio pasado, tropezó por penales ante Australia, gracias a la gran actuación del heterodoxo portero Andrew Redmayne, que bailó antes de cada ejecución para distraer a los pateadores. Posteriormente, y luego de un gran trabajo, Gareca optó por discontinuar su ciclo.

Lo reemplazó Juan Reynoso. Bajo su conducción, el elenco incaico viene de enhebrar dos victorias: el miércoles pasado superó 1-0 a Paraguay y el sábado doblegó por el mismo score a Bolivia. En septiembre había caído 1-0 contra México y goleado 4-1 a El Salvador.

“Me sorprendió la salida de Gareca. Igual, más o menos lo sabía. De clasificar, él estaría acá en Qatar en estos momentos. En un dolor que tiene y que también tengo yo. Estaba con Perú a morir. Perú no puede no ir al próximo Mundial porque hay un montón de plazas disponibles”, concluyó Ruggeri.

