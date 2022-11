8 frases de Lionel Messi en la previa de su debut en el Mundial Qatar 2022: cómo llega al duelo ante Arabia Saudita y el mensaje para sus compañeros

Lionel mantuvo la sonrisa durante toda la conferencia de prensa (Foto: Reuters)

El debut de Argentina en el Mundial Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y Arabia Saudita será el primer obstáculo a superar si la Albiceleste quiere soñar con llegar lejos en el máximo evento del fútbol. Lejos de escapar a su responsabilidad como capitán, Lionel Messi apareció en conferencia de prensa en la tarde del lunes para poner en palabras el sentimiento de participar por quinta oportunidad en una Copa del Mundo con un plantel que se volvió muy fuerte gracias a su grupo humano.

El tenso momento de Lewandowski con un periodista argentino por una pregunta sobre Messi El delantero de Polonia negó supuestas críticas contra el futbolista de la Albiceleste. Ambos habían mantenido un ida y vuelta picante tras la coronación de Leo en el Balón de Oro 2021. “No tengo nada contra él”, aseguró VER NOTA

La Pulga vivió una mañana movida en Doha por una foto de la parte interna del tobillo derecho del capitán argentino que encendió la alarma en redes y generó preocupación. Si bien la imagen llama la atención, Infobae confirmó que el futbolista que milita en el París Saint Germain está en perfectas condiciones y será titular en el estadio Lusail. Sólo se trató de una venda con gel congelado, que es un tratamiento de crioterapia para evitar el uso de los antiinflamatorios.

Messi habló sobre el amor que recibe del público

LO MEJOR DE MESSI EN LA CONFERENCIA DE PRENSA

El exitoso debut de Luis Enrique en Twitch con un inesperado guiño para la Argentina y una espectacular audiencia récord En una iniciativa mediática que sorprendió a muchos, el entrenador de España irrumpió en las redes con soltura y ritmo. VER NOTA

Cómo llega físicamente Messi al Mundial

“Me siento muy bien físicamente. Creo que llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema, entrené diferenciado porque tenía un golpe, solo por precaución. Pero nada raro”.

Por qué Lionel Messi duerme solo en la concentración argentina en Qatar Se conocieron algunas imágenes de las habitaciones de los jugadores de la Selección y el capitán no tiene compañero de cuarto VER NOTA

Su opinión sobre que la Copa del Mundo se dispute en noviembre y diciembre

”Diferente el momento quizá porque es otro momento de temporada. Normalmente es al final de la temporada cuando tenés un mes para prepararte para el Mundial. Acá no tuvimos tiempo para eso y sabíamos que iba a ser así. Llegamos bien, siempre es especial jugar un Mundial. La atmósfera antes del primer partido es especial porque se trata de un Mundial”.

¿Hizo una preparación especial para llegar en óptimas condiciones a Qatar?

”Sinceramente no, es un momento diferente en la temporada con muchos menos partidos. Siempre me sentí bien con la continuidad de jugar, agarrar ritmo, con cada más minutos encima. Eso fue lo que intenté hasta llegar acá. No hice nada especial, me cuidé y trabajé como hice toda mi carrera sabiendo que es mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir eso que todos queremos”.

La ansiedad de salir a la cancha y enfrentar a Arabia Saudita

”Esperamos poder seguir haciendo lo que venimos haciendo con este grupo que viene creciendo partido tras partido, que se siente muy bien en lo grupal y se refleja dentro del terreno de juego. Nos esperamos un partido difícil por ser el comienzo del Mundial, parte del grupo es su primera Copa del Mundo. Cada uno manejará como pueda la ansiedad. Cuando pasen los primeros cinco minutos seguramente comenzaremos a jugar y salir a buscar el partido desde el principio respetando al rival como siempre hacemos”.

Messi habló sobre su estado físico

Sus sensaciones cuando escucha que gente de otros países quiere verlo campeón

”Es algo hermoso que mucha gente que no es Argentina quiera que seamos campeones. Soy un agradecido por el cariño que recibí en mi carrera deportivo y esto es una muestra más de esto”.

¿Es el mejor grupo que le tocó conformar antes de un Mundial?

”No sé si llegamos mejor, pero es verdad que venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Se trabaja de otra manera, la gente no está tan ansiosa y tan pendiente de los resultados. Yo recuerdo mucho al del 2014 que era muy similar, muy unido, que tenía claro lo que quería dentro de la cancha y llegar así te hace jugar mejor”.

¿Es el momento más feliz de su carrera?

”No sé si el momento más feliz de mi carrera, pero me encuentro muy bien y me agarra con otra edad, más maduro, donde busco disfrutar todo el máximo y con mucha intensidad. Disfrutar cada momento que me toque vivir. Hoy creo que disfruto más de todo esto, antes no lo pensaba y disfrutaba de jugar tan seguido. No me daba tiempo de disfrutarlo mucho, sino pensar directo en el siguiente partido. A veces pasaban desapercibidas muchísimas cosas, hoy soy más consciente de eso”.

La motivación de seguir intentando salir campeón del mundo y el mensaje para sus compañeros

”Lo que me lleva a seguir intentando es la ilusión, las ganas, el querer siempre más. Siempre hay que intentarlo sea lo que sea y no quedarse con las ganas de pensar qué hubiese pasado. Es difícil en este momento hacerle entender que tienen que disfrutar del momento, a la edad de ellos no me daba cuenta. El Mundial es especial, nunca se sabe si se va a volver a repetir, que vivan la experiencia al máximo, de la gente, del partido y que después se aíslen de todo eso para jugar como venimos haciendo”.

Seguir leyendo: