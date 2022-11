Del debe y el haber de la ceremonia inaugural a la gran victoria de Ecuador, el único equipo en cancha

Los escudos de Qatar y Ecuador y la Copa del Mundo en el centro (REUTERS/Fabrizio Bensch)

*Desde Qatar

Arrancó la Copa del Mundo, ahí estuvimos con Infobae en el estadio Al Bayt, el más lejano que tiene el torneo, porque está en otra jurisdicción, está en las afueras de Doha. Un estadio magnífico, como todos los que visitaremos y albergarán el Mundial, realmente impresionante; los detalles, desde la grifería hasta el asiento, obviamente todo de última generación, en un país que en ese sentido está a la altura de los últimos avances.

Empecemos por lo extrafutbolístico, una cuestión muy bien organizada, teniendo en cuenta la lejanía del estadio, las dificultades que acarreaba la llegada hasta el mismo, había muchas dudas respecto de si iba a tolerar la afluencia de público, 60.000 espectadores, todo vendido, no se podía llegar con metro, era muy difícil hacerlo con bus, había que tomarse autos; aunque los autos por aplicación son moneda corriente, y funcionó todo de mil maravillas. Está todo bien delimitado, la gente es muy respetuosa, estamos acostumbrados a otra idiosincracia, todos en filita india, como si hicieras la cola en un parque temático de Estados Unidos. Con muchísima gente trabajando para colaborar, muy amables, no todos hablan un inglés fluido, a veces custa comunicarse. La señalización ha sido perfecta hasta llegar al estadio.

Cosas en el debe, negativas: se quedaron sin comida. Faltaba una hora y media para el partido y solo había hot dog. Hacía muchísimo frío, la refrigeración la tendrán que tener en cuenta. el aire estaba a muy baja la tempratura. Con respecto a la apertura, estuvo bien, muy de juego de luces, llamativa, muy de desierto, arena, la presencia de Maluma, de Morgan Freeman. No se sintieron tanto las ausencias y sí las presencias.

Y Ecuador se llevó por delante al rival, no le sobró mucho en algún pasaje del partido. Ahora, cuando logró el gol, bastante rápido después del que le anularan a Enner Valencia, no hubo más partido. Porque era todo para el equipo de Gustavo Alfaro, que lo manejó sin ninguna dificultad. Qatar es un equipo muy endeble, muy frágil. Hubo un solo equipo en la cancha, si el equipo de Alfaro aceleraba en el segundo tiempo, pudo haber establecido una diferencia mayor.

Un flojo partido de Plata, un flojo partido de Estrada. Una figura máxima que fue Enner Valencia, un buen encuentro de Méndez en la mitad de cancha, fue la mejor salida. No fue el partido más brillante de Caicedo, un gran centro de Angelo Preciado para el segundo gol de Enner Valencia, y un dato de color: es la primera vez en la historia que un futbolista hace los dos primeros goles en un Mundial. Y ese récord se lo llevará de Qatar el capitán del equipo, que en la Eliminatoria tuvo muchos partidos de sufrimiento porque no marcaba goles. Esas cosas del destino, ¿no? Si los goles se los estaba guardando para esta ocasión y este partido, bienvenido sea, Enner Valencia. Una gran victoria ecuatoriana, gran victoria sudamericana en la apertura del Mundial. Mi recomendación, si no te subiste al avión y pensás venir a Qatar, seas del país que seas, traete algún abrigo y no vayas al estadio en remera, porque la podés pasar mal, o peor, te podés enfermar.

