La respuesta de Rooney a Cristiano Ronaldo tras ser acusado de “rata”

Cristiano Ronaldo trató de rata a Wayne Rooney

A pocos días para el inicio de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo concedió una entrevista que generó una verdadera explosión, al apuntar contra su actual club, el Manchester United, y algunos ex compañeros, como Wayne Rooney y Gary Neville.

Brutal crítica de Wayne Rooney contra Cristiano Ronaldo: “Es una distracción que el Manchester United no necesita” El ex jugador de los Diablos Rojos cargó duramente contra el astro portugués por “las cosas que ha hecho desde el principio de la temporada” y también elogió a Erik ten Hag: “Es el hombre adecuado para el puesto” VER NOTA

“Es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento. Para Cristiano, solo hay que bajar la cabeza y trabajar y estar listo para jugar cuando el entrenador lo necesite. Si lo hace, será un activo. Si no lo hace, se convertirá en una distracción no deseada”, fue la tajante crítica de Wayne Rooney en una entrevista para talkSPORT.

Ante este escenario, el luso fue tajante: “No sé por qué (Wayne) Rooney me critica tanto. Hace seis meses trajo a sus hijos aquí y jugó al fútbol con Cristiano (su hijo). No sé si es porque quiere estar en la prensa o si quiere conseguir un trabajo, tal vez está celoso porque terminó su carrera a los 30 años y yo sigo en el mejor nivel. No voy a decir que soy más lindo, porque es verdad, pero… es difícil escuchar críticas así de alguien con quien jugaste, lo mismo me pasa con Gary Neville”.

Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo conformaron una temible dupla de atacantes en Manchester United (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

CR7, además, trató al inglés de ser una alimaña al ser consultado por el periodista británico Piers Morgan si tiene más dinero o más seguidores de Instagram. “Solo estoy tratando de averiguar cómo Wayne Rooney podría odiarte aún más y probablemente esa sea la respuesta”, disparó el comunicador. “Bueno, no solo él. Imagina el resto de las ratas. Te van a criticar a ti también”, concluyó el ex Real Madrid y Juventus.

Cristiano Ronaldo contra todos: le respondió a Wayne Rooney en medio de las críticas que recibió de un histórico de la Premier El astro luso apuntó contra su ex compañero de equipo, mientras Jamie Carragher volvió a cuestionar sus palabras a través de las redes sociales VER NOTA

Pese a estas fuertes palabras, Wayne Rooney prefirió evitar las polémicas; aunque revalidó su opinión sobre Cristiano Ronaldo durante los premios Globe Soccer Awards 2022. “Cristiano Ronaldo es un jugador fantástico y, como dije antes, él y Messi son probablemente los dos mejores jugadores para jugar este juego. Y, de nuevo, no es una crítica. Lo que he dicho es que la edad nos llega a todos, y Cristiano obviamente siente ahora que finalmente tuvo que lidiar con eso”.

“Algunos de los comentarios son extraños. Pero estoy seguro que el Manchester United se ocupará de eso una vez que haya visto la entrevista completa, y tomará las medidas necesarias”, concluyó el inglés.

La millonaria multa que le aplicará Manchester United a Cristiano Ronaldo tras sus explosivas declaraciones El club inglés tomará cartas en el asunto contra el portugués que dejó mal parada a la institución en una entrevista VER NOTA

En las últimas horas, los Diablos Rojos emitieron un comunicado en el que anuncian que iniciaron un proceso para definir el futuro de CR7.

El comunicado del Manchester United sobre Cristiano Ronaldo

Seguir leyendo: