13 frases del Kun Agüero: el partido más complicado de Argentina en el Mundial y el inoportuno momento en el que le manda mensajes a Messi

El streamer dialogó sobre la Selección Argentina en la previa a la Copa del Mundo

Sergio Agüero podría haber jugado su cuarto mundial con la selección argentina en Qatar, pero su retiro prematuro por un problema cardíaco le sacó su lugar en el equipo, aunque avisó que estará presente en el país asiático para observar a sus compañeros en una entrevista en la que abordó distintos tópicos referidos a Lionel Scaloni sumado a su relación con Lionel Messi.

“Voy a estar por Qatar con mi hijo, mi pareja, familia y amigos. Me invitaron a ver a Argentina, y voy a disfrutar y ver desde otro lado cómo es un Mundial”, aseguró el Kun en referencia a los compromisos que afrontará el equipo frente a Arabia Saudita, México y Polonia por el grupo C.

En este sentido, fue en consonancia a las últimas declaraciones de Messi sobre la importancia del debut ante el conjunto asiático: “El primer partido va a ser el más complicado. La gente cree que es fácil, pero ya nos pasó en 2014. La primera fase parecía fácil y acabamos ganándole a Irán de forma complicada, casi a los 90 minutos. Va a ser fundamental ganarle a Arabia para agarrar confianza, por más que deberíamos ganarle”.

El exfutbolista del Barcelona y Atlético Madrid remarcó que “hay que tener respeto, y lo mismo con México, que nunca es fácil”. “Contra nosotros quieren hacer siempre el mejor partido de su historia. México crece ante los más grandes”, declaró sobre el segundo encuentro en el Estadio Lusail.

Sergio Agüero anotó 41 goles en 101 partidos con la selección argentina

En diálogo con el casino en línea Stake.com, el embajador de esta marca fue consultado por su ausencia en lo que hubiera sido su cuarta Copa del Mundo: “Estoy contento con mi carrera, orgulloso de lo que hice. Uno, cuando juega, no se da cuenta de todo lo que hizo. Pero ahora sí lo percibo. Veo mis números y me digo: ‘¡Qué difícil fue hacer todo eso!’. Y siento orgullo. De todas formas, siento que voy al Mundial como si fuera jugador todavía. Quiero disfrutarlo. Estoy feliz”. En este orden, declaró que continúa haciéndose distintos controles con su cardiólogo, pero remarcó que está “muy contento de cómo están yendo las cosas”.

Luego de haber sido campeón de la Copa América 2021, Agüero destacó que “la ilusión se ha renovado” y puso en duda al capitán de cara al 2026: “Este Mundial puede ser el último de muchos jugadores, Messi incluido, y la gente espera mucho, con el objetivo final de traer la Copa. Leo nos ilusiona”.

Su antiguo compañero de habitación en la selección argentina reveló que continúa en permanente contacto con él y contó entre risas que se mensajean hasta durante los partidos del 10: “Siempre le mando mensajes. A veces incluso al término del primer tiempo, para no olvidarme luego de lo que le tenía que decir. Pero no me contesta casi nunca. Hablamos bastante”.

En referencia a Messi, analizó su nuevo rol dentro de la Albiceleste: “Se fue adaptando a este nuevo equipo. Si está a un cien por cien, puede llegar a ser letal. Pero un Messi a un 60-70% también funcionaría en esta Argentina, porque el equipo de Scaloni lo ayuda muchísimo, cosa que antes no ocurría tanto. Este equipo está preparado para que él no tenga que estar siempre al cien por cien”.

Con Lionel Messi de titular, la selección argentina ganó 5-0 frente a los Emiratos Árabes Unidos en el último partido previo al comienzo del Mundial de Qatar 2022

Además, puntualizó el cambio de paradigma que realizó el entrenador de la selección desde su llegada: “Argentina siempre fue un equipo de mucha posesión, de tener la pelota. Pero el de ahora es un equipo que no ataca tanto. (Lionel) Scaloni cambió todo. Argentina está mejor armada, no tenemos tanto la pelota, pero cuando la tenemos, hacemos daño. Y eso es bueno. El técnico armó una línea fija de cuatro, que sube poco. Y eso a Messi le sirve, porque el equipo está bien atrás, se ayudan unos a otros. No hay 11 cracks quizá, pero sí muy buenos jugadores solidarios”.

Por último, contó por quién alentaría en el Mundial de Qatar si no fuera a la Argentina y se inclinó por el país donde brilló con la camiseta del Colchonero: “Siempre le tengo simpatía a España. Si no es mi país, tiraría por La Roja. Y si no, que gane algún equipo que nunca ha ganado. Que no sean siempre los mismos como Francia, Alemania o Brasil”. A continuación, dejo su veredicto cuando fue consultado sobre si firmaría una posible final entre la Albiceleste y los españoles: “Obvio, sin dudas la firmaría”.

