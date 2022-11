Quiénes son los jugadores de la selección argentina que están “tocados” y podrían ser reemplazados antes del Mundial de Qatar

La Argentina se prepara para le debut en el Mundial de Qatar (Reuters)

Este miércoles, la selección argentina goleó 5-0 a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el último partido antes del comienzo del Mundial de Qatar. Después de la victoria, el entrenador Lionel Scaloni reveló que en el cuerpo técnico hay preocupación por algunos futbolistas que no están al cien por ciento en el aspecto físico y que no descartan cambiarlos de la lista de 26 que fue presentada hace unos días.

Lo cierto es que en el plantel hay futbolistas que están con molestias físicas y que no hay sumado minutos en este amistoso, justamente por ese inconveniente. Uno de ellos es Nicolás González, quien sufrió un leve desgarro en el partido entre la Fiorentina e Inter de Milan a finales de octubre. Las pruebas que le realizaron en aquel entonces excluyeron lesiones músculo-tendinosas y tampoco presentó una “ruptura fibrilar” según el portal deportivo italiano Tuttosport. Justamente por eso tampoco jugó ante EAU este miércoles.

Otro de los “tocados” es Cristian Cuti Romero, quien sufrió una lesión en su pierna derecha el 17 de agosto durante un partido entre Tottenham y Chelsea y que desde entonces no había vuelto a tener continuidad en su club, más allá de sumar algunos minutos. El zaguero es pieza clave del equipo y por eso se decidió que viaje al gran torneo, pero ahora su estado es una preocupación.

Aunque sin dudas el nombre que más llama la atención es el de Marcos Acuña, quien pudo jugar todo el primer tiempo del amistoso en Abu Dhabi y, al parecer, no habría respondido de manera positiva a sus inconvenientes musculares. El jugador del Sevilla no está recuperado de sus problemas físicos y está generando un dolor de cabeza en el cuerpo técnico.

Además, Paulo Dybala y Nicolás Tagliafico son los otros dos que aún no se han recuperado de sus molestias. La Joya viene de disputar algunos minutos en el último partido de la Roma el domingo, por lo que su evolución es más que positiva, y algo similar ocurre con el lateral del Olympique Lyon que arrastra una sobrecarga muscular y hasta el momento se ha entrenador diferenciado.

Scaloni: "Hay posibilidad de cambiar la lista de 26"

Cabe señalar que, 24 horas antes del debut, Scaloni puede hacer cambios en la lista de 26 jugadores, siempre y cuando los médicos de FIFA comprueben que los salientes tengan alguna lesión que les impida disputar la totalidad del Mundial. Es por eso que el entrenador reconoció que existe la posibilidad de hacer cambios en la nómina.

“Es verdad que hay algunos que no jugaron por precaución y porque tenían alguna molestia y a esos no lo arriesgamos. Hay posibilidad de cambiar la lista de 26. Depende de la evolución de los lesionados”, lanzó en zona mixta tras el 5-0 frente a los Emiratos Árabes Unidos. Al ser consultado por los futbolistas que no sumaron minutos en el amistoso en Abu Dhabi, explicó: “No puedo garantizar que esos jugadores estén bien. Hay que ser cauto, por eso dosificamos los minutos”.

En cuanto a quiénes podrían reemplazarlos, el cuerpo técnico considera a Ángel Correa y a Facundo Medina como posibles sustitutos en caso de que exista la necesidad de realizar cambios en la nómina. Ambos futbolistas se encuentran en óptimas condiciones físicas.

La Argentina volará a Doha esta misma noche y se preparará para el debut en el gran certamen de Qatar, el 22 de noviembre frente a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C. Luego, el sábado 26 se medirá ante México y el miércoles 30 cerrará su participación en la zona contra Polonia.

