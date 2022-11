Las hermanas de Maradona volvieron a Nápoles y visitaron el santuario de Diego: la impactante reacción de los tifosi al reconocerlas

La reacción de un fanático del Napoli al reconocer a las hermanas de Maradona

Rita Mabel, Ana, Claudia y Elsa caminan por la tierra prometida. Ellas, que acompañaron a lo largo de su vida a su hermano, que incluso vivieron allí, en Nápoles, se emocionan como si fueran turistas, o meras admiradoras del mito. Incluso abren sus billeteras, compran camisetas y souvenires, como si sus hogares en Buenos Aires no estuvieran repletos de recuerdos de su leyenda. Invitadas por el Papa Francisco al Partido por la Paz que se llevará a cabo este lunes 14 de noviembre en Roma, las hermanas de Maradona aprovecharon su estadía en Italia para abordar un tren y volver a la ciudad donde Diego es considerado una deidad. Visitaron el santuario dedicado al astro y cosecharon el cariño que se ganó el apellido. Incluso saborearon un par de reacciones impactantes de tifosi que al reconocerlas directamente enloquecieron.

Polémicas mundialistas: por qué Maradona logró engañar al árbitro con la “mano de Dios” y los profundos cambios que impulsó El juez principal estaba lejos de la situación y su asistente no le advirtió lo ocurrido. En Italia 90 otra mano de Maradona también terminó impulsando modificaciones estructurales en los cuerpos arbitrales VER NOTA

En su rol de presidenta de Sattvica, Rita fue invitada a realizar la travesía por una peña del Napoli (la cantina de D10s), cuyos componentes son los que cuidan y organizan el santuario. Incluso se pusieron de acuerdo en trabajar en varios proyectos de ahora en adelante. La recorrida emocionó a las hermanas del Diez, que no pudieron evitar quebrarse al evocar a Pelusa y ver el amor que concentra en el Sur de la península, a la que puso en el mapa deportivo en los 80, cuando el Norte, sobre todo los equipos de Milan y la Juventus, dominaban sin posibilidad de resquicio para el resto de los elencos del Calcio.

Dos situaciones en particular tocaron de manera especial el corazón de las hermanas. Una, lo sucedido con un napolitano, de 57 años, que las encontró en el tren. Las abordó, las besó a todas en las manos y les contó que había visto a Maradona campeón de la Serie A. Rompió en llanto, tomó su teléfono móvil y se puso a hacer una transmisión en vivo por Instagram, arrancándoles varias sonrisas con sus ocurrencias a sus interlocutoras.

Un taxista se convirtió en el guía de las hermanas en recorrida por Nápoles: algunas habían incluso vivido allí, pero hacía décadas que no viajaban

Ya camino al santuario, las hermanas se subieron a un taxi y el conductor resultó ser Enzo, de 27 años, otro tifosi que por una cuestión de edad no había visto a Pelusa descollar en el estadio que hoy lleva su nombre. Sin embargo, cuando supo que se trataba de familiares de Maradona, les contó que era fanático del ídolo por herencia. “Diego es Napoli y Napoli es Diego. Acá tienen todo gratis”, les dijo. No sólo no les cobró el viaje, sino que además les hizo un tour por la ciudad.

Se crió en Australia, pasó por Boca Juniors y lo “citaron” para jugar con Maradona y la Selección De chico, Jorge Vázquez y su familia se mudaron a Oceanía. Se destacó en el fútbol local, estuvo en la Octava del Xeneize y luego debutó en Paraguay. En la previa del Repechaje para el Mundial de USA 1994 recibió un llamado que le cumplió el sueño de su vida VER NOTA

Este lunes Rita, Ana, Claudia y Elsa, al igual que los hijos de Pelusa, estarán presentes en Roma para el Partido por la Paz, que comenzará a las 13 (hora argentina). Dos horas antes participarán de la audiencia con el Papa Francisco. En el encuentro serán de la partida varias figuras actuales del fútbol (muchos no podrán participar por estar afectados a la preparación para el Mundial de Qatar) y ex jugadores que han dejado una huella indeleble en los fanáticos. Por ejemplo, se espera la participación de Ronaldinho, Hristo Stoichkov, Claudio Caniggia, Daniel Osvaldo, Pablo Zabaleta, Robert Pires, Miroslav Klose, Ivan Rakitic, Gigi Buffon, Fabio Cannavaro, Roberto Pereyra, Eric Abidal y Martín Demichelis, Leandro Cufré y Ze María, entre otros. También estarán Diego Maradona junior y Lalo Maradona, en representación de Pelusa.

Las hermanas se llevaron camisetas y souvenires del santuario

La imagen de diego, omnipresente en Nápoles

La actuación de Chucky Lozano con Napoli que provocó los elogios de la prensa en Italia El jugador mexicano marcó la diferencia cuando entró de cambio en el partido contra el Empoli y acercó a su equipo al liderato general de la Serie A VER NOTA

Seguir leyendo: