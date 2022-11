Lo que nunca se contó sobre la decisión que dejó a Lionel Messi en el banco durante la eliminación ante Alemania en el Mundial de 2006

Lo que nunca se contó en torno a la suplencia de Lionel Messi contra Alemania en el Mundial de 2006

30 de junio de 2006, estadio Olímpico de Berlín. Argentina se mide contra Alemania por los cuartos de final de la Copa del Mundo que se disputa en suelo germano. El equipo dirigido por José Pekerman dispone de exquisitos nombres en su plantel y el DT se decide por la alineación 4-3-1-2 que tanto rédito le venía dando. De enganche, Juan Román Riquelme. Arriba, Carlos Tevez y Hernán Crespo. Sobre el final, se registra una de las modificaciones que más debate generó: Julio Cruz por Crespo. En el banco quedan Javier Saviola, Rodrigo Palacio y Lionel Messi. La historia es harta conocida: los alemanes empatan a falta de 10 minutos y pasan a semis en tanda de penales.

Messi, con 19 años recién cumplidos, venía de dar cátedra el año anterior en el Mundial Sub 20 de Holanda en el que se consagró campeón con el seleccionado nacional, mejor jugador del certamen y goleador. Hugo Tocalli, el primer entrenador que tuvo a Leo en un elenco albiceleste (fue en el Sudamericano de Colombia en 2005), era el ayudante de campo de Pekerman en esa época y repasó los detalles de una historia que muchos desconocen y, por la inmensidad que tomó Messi como futbolista de talla mundial con el correr del tiempo, lució como un error grandilocuente y garrafal de aquel cuerpo técnico.

En el año 2004, antes de que Marcelo Bielsa se despidiera del seleccionado nacional, su asistente Claudio Vivas le acercó un VHS a Tocalli para que viera en acción a un futbolista argentino que jugaba en las inferiores del Barcelona. Eran apenas seis jugadas que le bastaron al DT para dar aviso a Julio Grondona de su intención de convocatoria. La lista del Sub 17 para el Mundial de Finlandia 2003 estaba cerrada y por eso Argentina recién citó a Messi al amistoso con la Sub 20 ante Paraguay al año siguiente. Su carrera fue puro vértigo: a los seis meses disputó el Sudamericano, al año el Mundial con la categoría y enseguida fue incorporado a la Selección Mayor.

Messi arrastraba un dolor en el pie por el que después fue operado

“Eso me lo han dicho y José (Pekerman) no habló mucho de ese tema. Pero no, no me queda un gusto amargo por no haber puesto a Messi en aquel partido contra Alemania”, es la primera firme respuesta de Tocalli cuando se indaga sobre el tema que hasta hoy se toca en muchas mesas de charla futbolera. Y prosiguió: “Cuando hacemos los cambios, íbamos ganando 1 a 0. El partido anterior contra México íbamos 1-1 y entró Messi, entró Saviola (NdeR: en realidad Saviola fue titular y el que ingresó fue Tevez) y entró Aimar. Entraron todos. Contra Alemania teníamos todo controlado, solo teníamos que evitar que nos llegaran con un cabezazo. Nos mató que se lesionara Abbondanzieri, nos quedaba el último cambio y Crespo pidió salir porque estaba lesionado”.

Al minuto 71, el Pato Abbondanzieri dejó la cancha y fue reemplazado por Leonardo Franco. Segundos después entró Esteban Cambiasso por Juan Román Riquelme. Y a los 79′, Cruz por Crespo. Un minuto antes de que Miroslav Klose anotara el 1-1 que sería definitivo hasta la tanda de penales.

“Yo volvería a hacer el mismo cambio. Realmente no cambiaría porque uno veía que Cruz estaba muy bien. Y no te olvides que Leo, después de eso, fue operado del quinto metatarsiano porque tenía un problemita ahí que arrastraba con nosotros. Sus entrenamientos no fueron como lo había hecho en el Sub 20 y al principio con la Mayor. También lo cuidamos un poco de eso”, levanta el pulgar Tocalli, para contrarrestar la imagen icónica de Messi, desilusionado y solitario, en el banco de suplentes.

La icónica imagen de Messi en el banco ante Alemania

“Queríamos apuntar a los procesos y él fue entrando en el Mundial. En uno de los mejores partidos que tuvimos (6-0 ante Serbia) entró e hizo un gol. Nosotros lo teníamos muy bien considerado, pero en ese momento creímos que el cambio tenía que ser ese. Después nos empataron y sí, bueno, sería fácil el fútbol si hicieras todos los cambios sabiendo cómo van a resultar. Con el diario del lunes son fáciles las cosas”, fue otra de las reflexiones de quien hoy trabaja en la coordinación de las inferiores de Platense.

En un universo paralelo, Abbondanzieri seguía en cancha, Pekerman se guardaba una variante para el final, ponía a Messi por Tevez y Argentina sellaba la clasificación en tiempo reglamentario para jugar las semifinales de la Copa del Mundo de Alemania 2006 frente a Italia.

Los sabihondos de redes sociales y comentadores de partidos desde el sillón de su casa con cerveza en mano, muy lejos de haber vivido el día a día y conocer la profunda realidad de cada uno de aquellos futbolistas, sostendrán que Pekerman y Tocalli se equivocaron con los cambios aquella fatídica tarde en Berlín. Y Tocalli sostendrá su verdad: “Si tengo que volver a hacer ese cambio y fuera yo el técnico principal, lo haría. Realmente lo haría”.

