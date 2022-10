La “teoría de los desgarros” de Bilardo que se viralizó tras las lesiones que sufrió la Selección en la previa del Mundial

Bilardo y su teoría sobre los desgarros

El Mundial de Qatar se encuentra a la vuelta de la esquina y cualquier tipo de lesión, por más mínima que sea, enciende las alarmas. Este es el caso de la selección argentina, que en los últimos días sufrió las lesiones de jugadores importantes como Lionel Messi, Paudo Dybala, Joaquín Correa y Ángel Di María.

Ante este escenario, se hizo viral en las redes sociales un audio difundido por la cuenta de Twitter Bilardo Eterno en la que el Doctor ahonda en su “teoría de los desgarros” y explica lo positivo de que algunos futbolistas del elenco nacional padezcan este tipo de lesiones musculares.

“Seguimos pensando que mientras los jugadores de la Selección se desgarren hasta faltando un mes está todo bien. Son todos buenos. Que se desgarren todos los jugadores faltando un mes”, manifestó de manera efusiva el director técnico campeón del mundo en México 86 y subcampeón en Italia 90.

Scaloni tiene en este momento entre algodones a la Pulga (contractura muscular), la Joya (estaría entre 4 y 6 semanas fuera de las canchas por un problema muscular), el Tucu ( molestia en ligamento de la rodilla izquierda) y el Fideo (estará de baja aproximadamente 20 días).

“Es buenísimo, buenísimo. Porque vos tenés el último mes y los matás. Físicamente los matás. Matás a la gente que está jugando en el Inter, en el Real. Si a vos te agarran en un alargue en el Mundial, después no podés. En cambio, así, descansando, haciendo ejercicios físicos, durmiendo, que se desgarren todos”, remarcó el ex entrenador de Estudiantes de La Plata y Boca Juniors.

Igualmente, marcó las diferencias con otro tipo de lesiones: “A no ser que en el momento haya que operarlos, que tardan un mes. O el caso de Heinze, que tiene una lesión en la rodilla y que no se puede recuperar de acuerdo a lo que uno quiere. Porque puede estar con dolor en los partidos y no puede tener la movilidad en la rodilla que debe tener. Después, que se desgarren todos, hasta faltando un mes. Un mes los matás a todos físicamente, y sobre todo si hay alargue”.

La Albiceleste, que llega con buenas sensaciones tras ganar la Copa América y quedarse con el segundo lugar en las Eliminatorias Sudamericanas, debutará en el Grupo C del Mundial de Qatar 22 el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita. Su segunda presentación será el martes 26 de noviembre, ante la México de Gerardo Martino. Cerrará su participación en la zona el miércoles 30 de noviembre contra la Polonia de Robert Lewandowski.

