Reconocimiento a Gallardo, estupendas asistencias de Juanfer Quintero y la vuelta de Robert Rojas: las perlitas del triunfo de River Plate

* El reconocimiento a Gallardo

River Plate venció 4-3 a Colo Colo en Chile en un partidazo que fue la penúltima función de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario. En el encuentro disputado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar pasó de todo. Si bien se trató de un partido amistoso, el juego contó con matices de uno por los puntos ya que en algunos tramos los ánimos se elevaron con roces que no pasaron a mayores.

Antes del cotejo, Gallardo recibió un reconocimiento que el propio estratega ni se esperaba. Se sentó en el banco y un asistente le indicó que fuera al mediocampo y preguntó si era él el del llamado. El DT se sorprendió y fue caminando al centro del campo de juego y hasta recibió los aplausos del público chileno. Al Muñeco le obsequiaron una plaqueta y una pelota del principal sponsor que organizó el triangular que también incluye al Betis de España.

Luego comenzó el juego que entregó varias emociones y golpes de escena. Fue River Plate el que comenzó en ventaja a los 9 minutos luego de una gran jugada de Agustín Palavecino que abrió para Juan Fernando Quintero y este asistió de gran manera a su compatriota Miguel Borja, que tras un amague definió y marcó el 1-0.

* Los mejores momentos del triunfo de River Plate en Chile y las tres asistencias de Juanfer Quintero

Juanfer tuvo una tarde-noche brillante y siguió siendo gravitante en su equipo. El volante ofensivo metió otras dos asistencias en momentos claves del partido. Dos minutos más tarde, Santiago Simón recuperó en campo rival, cedió a Quintero que de primera conectó con Pablo Solari, quien amplió las ventajas.

Quintero continuó haciendo diferencia. Cada vez que el colombiano tomó contacto con el balón fue el jugador más claro y dio otra muestra de que cuando está enchufado es un diferente. Incluso en momentos en los que el conjunto trasandino fue mejor, ya que el encuentro fue volátil y hasta los últimos minutos pudo haber sido para cualquiera o terminar en un eventual empate.

El juego se hizo de ida y vuelta y a los 29 minutos Colo Colo alcanzó el descuento luego de un centro rasante en el que Paulo Díaz quiso despejar, pero la terminó metiendo en su propio arco. Dos minutos más tarde, el Cacique consiguió la igualdad por medio de Emiliano Amor.

* El ingreso de Robert Rojas

Motivados por la igualdad, los locales fueron por más y dos minutos más tarde dio vuelta el resultado con el gol de Esteban Pavez. Con ese resultado se fueron al descaso, aunque la sensación fue que iban a haber más emociones y eso pasó.

En el comienzo del complemento, los chilenos intentaron pero fue River Plate el que logró el empate a los 54 minutos. La llave del gol fue otra vez gracias a Juanfer, quien recibió por la izquierda y en una ráfaga buscó en dos ocasiones a Solari. En su segundo intento, el colombiano metió su tercera asistencia y le permitió al ex Colo Colo convertir otro gol.

Dos minutos más tarde, Solari encaró por la derecha, tocó para Juanfer que nuevamente rompió líneas al devolvérsela a su compañero, quien tocó hacia el medio y Borja apareció para convertir el cuarto tanto que decoró el resultado.

* El testimonio de Robert Rojas

Pero las emociones no fueron solo por los siete goles sino también el regreso de Robert Rojas luego de siete meses tras su grave lesión en la que sufrió la fractura de tibia y peroné de la pierna derecha en el debut de River Plate en la Copa Libertadores que fue triunfo ante Alianza Lima en Perú.

“Sentí como que volví a debutar. Estoy muy feliz. Me sentí bastante cómodo, ahogado, pero bien. En la primera pelota me asusté, pensé que me rompí la cabeza”, dijo el Sicario en diálogo con ESPN.

“Fue mucho tiempo el que estuve parado. Fue bastante duro, la primera lesión grave que tuve en mi carrera. Pero gracias a Dios y a toda mi familia pude llevarla bien. Tuve siempre mente fuerte y pude llevarla hacia adelante. Le agradezco a mi señora, pude compartir todo este tiempo con ella y con mi hijo y fue el lado positivo de la lesión”, concluyó el defensor paraguayo de 26 años.

El domingo River Plate jugará el segundo partido por este triangular internacional y será el último juego bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Se medirá ante el Betis de España en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, desde las 17.

