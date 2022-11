“Que ellos se banquen lo que generaron”: el provocador mensaje de Copetti al plantel de Boca

Copetti apuntó contra el plantel de Boca Juniors

La final del Trofeo de Campeones culminó con una desdibujada imagen producto del escandaloso final que se vivió en el Estadio La Pedrera (Villa Mercedes, San Luis), donde el árbitro Facundo Tello se vio obligado a terminar el partido antes de tiempo producto de la gran cantidad de expulsados que sufrió Boca Juniors.

Luego del encuentro hubo varios dardos cruzados y fuertes declaraciones entre gente de Racing Club y los del Xeneize. Ante este escenario, Enzo Copetti, durante una entrevista con Data Racing, volvió a apuntar contra los futbolistas del elenco de La Ribera.

“Nosotros perdimos campeonatos. No les habíamos faltado el respeto nunca a ellos. Se vio reflejado después de que ellos salieron hablar y de que me metieron a mí en algunas situaciones y yo nunca hablé hacia Boca en ninguna nota. Entre colegas fue una falta de respeto que me ataquen de cierta forma. Nosotros nos callamos, jugamos el partido y lo pudimos sacar adelante”, remarcó el hombre surgido de Atlético de Rafaela en diálogo con Data Racing.

Sin embargo, luego fue mucho más contundente con su relato al remarcar “que ellos se banquen lo que generaron”.

El delantero, que no pudo disputar ni la semifinal contra Tigre ni el encuentro definitorio ante Boca producto de una lesión, también explicó la razón por la que no se hizo cargo del penal clave ante River Plate en la última jornada de la Liga Profesional. “Iban 43′ y estaba cansado. Cuando uno no puede pensar por el cansancio, la confianza no está y Jony la tenía”. No obstante, reconoció que producto de su estatus dentro del plantel podría haberle quitado el peso de la ejecución de la pena máxima: “Fui goleador y por ahí me tendría que haber hecho cargo, pero no estaba confiado”. “La próxima no voy a dudar en hacerlo”. añadió.

En referencia a un momento similar que le tocó vivir en un clásico de Avellaneda ante Independiente, donde la Academia se impone con su tanto de penal sobre la hora, esbozó: “Me tocó patear un penal a los 95 minutos de un clásico teniendo apenas siete partidos en Racing. Algunos me hablan de personalidad y creo que ahí la tuve tranquilamente”.

“Estoy pensando en la Copa Libertadores. Es algo muy lindo para mí y lo sueño desde chico. Estoy seguro que con este grupo estamos para pelear cosas muy lindas. Yo por ahora me debo a Racing y voy a seguir acá. Si llega una oferta y al club le convence, no tengo nada que hacer. A uno le va a doler irse por todo el cariño de la gente y, si es que me voy, espero que más adelante pueda volver”, concluyó.

