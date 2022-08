Duro cruce entre Damonte y Gorosito: “Cuando equipos grandes ganaron la Libertadores, mi escuela, Estudiantes, ya tenía tres”

Las polémicas declaraciones de Israel Damonte tras el empate con Gimnasia

El empate sin goles entre Sarmiento de Junín y Gimnasia de La Plata por la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol tuvo todo tipo de condimentos antes y después del enfrentamiento. Néstor Gorosito, entrenador del Lobo, fue el primero en calentar el choque cuando tildó al Verde de ser un equipo “que iba a hacer tiempo” y vinculó a Israel Damonte a la escuela de Estudiantes de La Plata. En conferencia de prensa luego de la igualdad, Pipo lanzó una declaración más que enfureció al ex volante del Pincha.

“Cuando no se puede jugar bien, como lo hicimos hoy, es importante sumar y hoy fue así. El VAR nos ayudó y nos perjudicó en no ir a ver la terrible patada que le dan a Franco Soldano. Si hay uno que se quedó calentito fue Damonte, pobre muchacho”, disparó Gorosito frente a los micrófonos. Pocos minutos más tarde, Israel no se fue del estadio Eva Perón sin antes responderle a su colega: “Somos un cuerpo técnico, un club que estamos en lo mismo: ser trabajador. Tratamos de dar lo mejor, de mejorar. Seguramente puedo tener errores y tratamos de hacernos cargo, pero de mejorar día a día. Me parece que fueron palabras desafortunadas, no ayudaron, le dieron de comer a mucha gente que está esperando algo así para poder pegarnos. Es fácil a veces hablar de Sarmiento, de nosotros que hace dos años y pico que estamos en esto de ser entrenador. A veces es fácil hablar de nosotros pero me parece que a veces uno se equivoca, yo entiendo que fue por ese lado”.

A Damonte no le gustaron los dichos de Néstor en la previa del partido y también tocó el tema en cuestión. “A veces tengo el título de dónde vengo. Yo vengo de Estudiantes y se ha hablado siempre mucho de que Estudiantes es la trampa, de Bilardista, de esto y de lo otro. Estudiantes es otra cosa, es trabajo, humildad sobre todo, es seguir insistiendo cuando las cosas no se dan, es compañerismo, es una escuela de vida y a veces le da de comer a algunos personajes partidarios de equipos grandes que dicen: ‘¿Damonte de dónde viene?’. Lo dije hoy en conferencia también, mi escuela o de dónde vengo yo... Cuando equipos grandes ganaron la Libertadores, mi escuela ya tenía tres diez años antes, o veinte, o cincuenta. Y es por trabajo, no por la trampa”, contestó el técnico del Verde de Junín.

La camiseta alternativa que Sarmiento no pudo estrenar frente a Gimnasia por sus colores rojo y blanco

Además, también se involucró en el cambio de camiseta que tuvo que hacer Sarmiento, ya que iba a estrenar una en conmemoración a los 70 años del equipo dentro de la AFA que contenía los colores rojo y blanco: “Yo soy muy respetuoso sobre todo de todos los entrenadores que vienen acá. Tal vez iba a saludarlo, no te saludan... no quise ese episodio, ese cruce para no dramatizar. Yo tampoco sabía que había una camiseta roja y blanca para el partido de hoy por la cuestión de una fecha. Creo que hubo un llamado para que no se use. A veces en el mundo del Twitter, que mucha gente anda dando vueltas ahí, se hablan de estas cosas y yo no tenía nada que ver. No manejo las camisetas y todo venía de ahí lo que se habló antes del partido”.

Vale recodar que en la semana Gorosito declaró que iba a “enfrentar a un rival que se va a tirar y hacer tiempo” y entró en detalles al respecto. “Van a tirar la pelota afuera, van a desaparecer las pelotas... todas esas cosas no nos tienen que sacar de partido”, concluyó Pipo. Finalmente, fue empate 0-0 con un gol anulado a Luciano Gondou y un polémico penal sobre Franco Soldano que el árbitro Pablo Echavarría decidió no cobrar (y el VAR no invitó a revisar en la pantalla).

EL RESUMEN DE SARMIENTO 0 - 0 GIMNASIA

SEGUIR LEYENDO: