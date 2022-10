Higuaín, a corazón abierto: la emoción al recordar a su madre, su próximo paso en el fútbol y por qué no volvería a la Argentina

*Algunas de las definiciones de Gonzalo Higuaín

Luego de retirarse el 17 de octubre pasado, Gonzalo Higuaín mostró su lado más sensible en una entrevista que abordó distintas aristas de su extensa carrera como así también su emoción al recordar a su madre, la decisión de colgar los botines, su próximo paso luego de esta determinación y los motivos que llevaron a descartar un posible regreso a la Argentina para trabajar en River Plate.

Un video de sus mejores momentos antecedió a la entrevista de ESPN F90 al Pipa, quien se mostró con los ojos llorosos tras ver imágenes de su madre, Nancy Zacarías, quien murió en abril de 2021: “Me mató verla a mi mamá. Profesionalmente, dejé lo que más ame después de mi familia y mis amigos. La pelota fue mi mayor juguete y mi mayor deseo. Fue muy difícil haber tenido que decir basta, pero me voy con la conciencia tranquila. Estoy orgulloso de haber dado todo. Quiero dejar los valores, la enseñanza y la mentalidad ganadora que he aprendido en cada equipo que jugué. Lo importante es dejar una buena imagen como persona porque eso es lo que más importa”.

En una charla íntima, narró que su salida de la selección argentina sentó las bases de su retiro: “Fui perdiendo el deseo porque la Selección me llevaba a una máxima presión. Cuando la dejé en 2018, ya no estaba. Fui apagándome”.

En esta dirección, Higuaín reconoció que tuvo un año “complicado” por las lesiones y detalló los pormenores de esta determinación: “Me senté con el técnico y el director deportivo del Inter Miami para comunicarles que iba a dejar de ser jugador cuando termine la temporada. Me saqué ese peso de encima y metí 16 goles en 17 partidos. Fueron los meses que más disfrute como profesional. Volví a disfrutar de jugar al fútbol sin pensar en ninguna presión”.

“Me retiré como quise: clasificando al equipo a Playoffa, metiendo un montón de goles y recibiendo el premio Superación del Año. Esa fue mi carrera. Me superé año tras año. Me llenó de orgullo retirarme con este premio”, contó sobre el galardón que gana el jugador con espíritu de superación en 2022 de la Major League Soccer (MLS).

De cara a lo que viene, el delantero con pasado en clubes de la talla de River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan y Chelsea contó que no extraña el día a día de ser futbolista: “Estoy disfrutando mucho en un país espectacular. Tengo en mente prepararme en el inglés y en la faceta mental de los jugadores. Me gustaría estudiar la carrera de coaching porque fui un jugador que lo sufrió en primera persona. No se le da tanta importancia al aspecto psicológico”.

*Higuaín se retiró hace algunas semanas tras el final de la temporada del Inter de Miami

Luego de haber arribado a los Estados Unidos a mediados de 2020, el ex centrodelantero del Real Madrid se mostró muy adaptado a la rutina cotidiana junto a su familia. Con proyectos a la vista, fue consultado por un posible llamado para venir a trabajar a River Plate, pero Higuaín descartó volver al país: “No está en mis prioridades volver a la Argentina porque no siento que pueda desenvolverme en la vida como lo puedo hacer acá”.

“Veo mucho potencial en el Inter Miami, me gustaría empezar acá y ayudar mucho a este club porque mi idea es vivir acá. Voy a volver todos los años al país porque tengo mis mejores amigos y mi familia allá, pero por ocio. Mi prioridad son mi mujer y mi hija. Quiero quedarme acá porque es un país maravilloso para desarrollarte y ser feliz en lo cotidiano. Es una pena enorme, pero lamentablemente no está en mi cabeza”, profundizó.

Por otro lado, el Pipita aprovechó para elogiar a Giovanni Simeone, delantero surgido en el Millonario que ya anotó 6 goles en 10 partidos con el Napoli y sueña con jugar el Mundial con la Albiceleste: “Ha crecido y es un jugador más completo. Está jugando a un buen nivel y está haciendo una gran temporada. Admiro que esté así. Fortaleció sus lados débiles y mantuvo sus virtudes. Tiene muchísimo potencial para seguir creciendo”.

Este diálogo incluyó saludos de referentes que han compartido una cancha con él como Roberto Carlos, Javier Saviola, Maximiliano Rodríguez y Pedro sumado a Gabriel Batistuta, quien lo ubico entre los “mejores delanteros de la historia”. El Pipa agradeció las muestras de cariño y cerró con un mensaje a sus excompañeros de la selección argentina: “Que todavía me sigan reconociendo y sintiendo que debería estar por lo que di y soy como persona me vale más que cualquier título”.

