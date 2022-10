Kishi Núñez, la joya de 16 años que llegó a la final de la Copa Libertadores con Boca Juniors: sus récords y la idolatría por Riquelme

Kishi Núñez fue campeona del último torneo femenino con Boca Juniors

Kishi Núñez debió recorrer varias etapas hasta ser una de las futbolistas de Boca Juniors que clasificó a la final de la Copa Libertadores femenina de este viernes frente a Palmeiras. Su corta carrera va desde sus primeros pasos entre varones pasando por ser la máxima goleadora histórica de Argentinos Juniors y, con solo 16 años, ser la futbolista más joven en anotar un gol en todas las ediciones del certamen continental.

Nacida el 17 de mayo de 2006, transcurrió su crianza en la localidad de Isidro Casanova, La Matanza. Su vínculo por el fútbol surgió a través de ver a sus hermanos. “Yo siempre iba corriendo atrás de ellos, ni sabía lo que era una pelota, pero jugaba”, recordó en una entrevista.

Núñez no fue la excepción a muchas mujeres que debieron comenzar a jugar al fútbol rodeadas por hombres. Su primera oportunidad ocurrió en las categorías promocionales del Club Social y Deportivo El Tambo, creado por su tío Rubén. Luego de sumarla al equipo, él debió elevar un pedido a la liga municipal, ya que el organismo se negaba a que una niña jugara frente a varones.

Almirante Brown le abrió las puertas de la institución en 2019 con una rápida escalada que denotaba su talento. Comenzó en Infantiles, dos días después subió a juveniles y, a la semana, ya se entrenaba con la Reserva. La pandemia del COVID-19 fue un paréntesis en su carrera hasta que su habilidad y olfato goleador se vislumbraron con detalle en un amistoso disputado en el estadio Diego Armando Maradona.

Kishi Núñez firmó contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2024

La delantera con inclinación a jugar en la banda izquierda enfrentó a Argentinos Juniors. La victoria de su equipo por 2-1 con un doblete suyo, que incluyó un gol picándosela a la arquera rival desde tres cuartos de la cancha, encandiló a la delegación del Bicho. Ese mismo día le ofrecieron sumarse a los planteles de futsal y fútbol 11 de la institución.

Con 31 y 30 goles en ambas categorías, superó a Agustina Occhiuzzi y Luana Mendizábal como la máxima goleadora en la historia del club que disputaba el campeonato de Primera B, segunda división de fútbol femenino. Su presencia en La Paternal solo duró una temporada hasta que el 16 de agosto publicó su llegada al Xeneize a través de las redes sociales.

Luego de haber sido subcampeona del torneo de L’Alcudia con la selección argentina, confirmó su arribo a Boca Juniors hasta diciembre de 2024: “Feliz por firmar mi primer contrato profesional. Gracias a todos los que me apoyan familia, amigos y etc. Vamos por mas”. De esta forma, recaló en el club que tiene a su ídolo como vicepresidente. “Siempre me gustó cómo aguantaba la pelota mientras lo rodeaban cuatro rivales”, llegó a decir sobre Juan Román Riquelme.

La delantera de 16 años fue subcampeona del torneo de l'Alcúdia disputado con la selección Argentina en 2022

La delantera que posee un juego atrevido, gambeteador y goleador no tardó en mostrar sus dotes con la azul y oro. El 21 de agosto debutó con esta camiseta ingresando desde el banco y anotando un tanto en la victoria por 2-0 frente a Estudiantes por la fecha 16 del campeonato femenino. A la jornada siguiente, fue titular y metió el séptimo triplete de su carrera en el clásico con victoria por 3-1 ante Racing. Durante los siguientes partidos se abrió paso dentro del plantel que se coronó campeón del torneo local y encaró su próximo desafío: la Copa Libertadores.

Con la camiseta “16″ en su espalda, fue parte de la primera fase invicta del Xeneize, aunque su nombre pasó a la historia de la competición el último sábado 22 de octubre por los cuartos de final. A los 23 minutos de la etapa inicial, se transformó en la anotadora más joven en toda la historia del certamen con un tanto en la victoria por 2-1 ante Corinthians que incluyó el pase a semifinales.

Núñez fue titular en esa instancia que culminó con triunfo por penales ante Deportivo Cali y será parte de la delegación que buscará levantar este trofeo por primera vez en la historia en el duelo de este viernes frente a Palmeiras desde las 19 (hora argentina) en el estadio Rodrigo Paz Delgado ubicado en la altura de Quito, Ecuador, país que acogió la competencia iniciada el 13 de noviembre pasado.

