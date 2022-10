Ramírez confesó el duro momento que vive con su familia en medio de los festejos de Boca Juniors: “Mi mamá está enferma”

El volante no pudo ocultar su emoción al referirse a la situación que vive su familia

En una definición emotiva, que mantuvo en vilo a todo el fútbol argentino, Boca Juniors se coronó como el nuevo campeón del fútbol argentino. Tras el empate en la Bombonera ante Independiente, y la victoria de River Plate ante Racing Club en Avellaneda, el Xeneize logró la estrella número 73 de su historia y todo fue una fiesta.

Una vez que el árbitro Darío Herrera pitó el final del encuentro, los jugadores no pudieron contenerse y comenzó la celebración oficial en el campo de juego del estadio. Así fue que en medio de los festejos, con luces azul y oro, fuegos artificiales y tras la entrega de la copa de la Liga Profesional y de las medallas para el ganador del título, uno de los jugadores del Xeneize no pudo contener la emoción y habló del duro momento que está atravesando con su familia.

Juan Ramírez explicó el problema de las lesiones que lo tuvieron a mal traer, pero hizo foco en lo que está viviendo su madre. “No fue un buen año para mí. Muchas lesiones, la enfermedad de mí mamá, que me jugó una mala pasada en lo personal. Pero uno piensa que entra a la cancha y se le pasa todo, y no es así. Ver a tu mamá mal, sin pelo, es algo chocante para mí, para toda mi familia”, confesó el mediocampista zurdo.

“Y nada, me costó muchísimo, pero bueno, ya la operaron, así que ojalá que esté todo bien. Está en casa, no pudo venir porque tiene los puntos, y nada, la verdad es que quiero que se mejore. Quiero agradecerle a mi familia, a mi señora, a mi hija, mis hermanos, a mi viejo que siempre está conmigo, con ellos que siempre están”, agregó el jugador que viste la camiseta número 20 de Boca en diálogo con ESPN.

Juan Ramírez fue titular en el empate ante Independiente que consagró campeón a Boca Juniors (REUTERS/Matias Baglietto)

Visiblemente emocionado, Ramírez también dialogó con TNT Sports sobre todo lo que padeció durante el 2022 con varias lesiones. “Desde febrero que tengo el tobillo con una lesión, la estoy llevando. También tengo el glúteo, que me jode, pero bueno. Quiero estar los minutos que me toque. Y también lo de mi mamá, que está enferma. Fueron meses difíciles para la familia. A veces la gente no se da cuenta, pero repercute mucho en el rendimiento”, explicó el ex San Lorenzo.

“No se lo deseo a nadie. A veces vas a entrenar sin ganas. Tengo el apoyo de mi familia, que son de oro. Gracias a ellos puedo seguir adelante”, agregó.

Acto seguido, el volante también habló del apoyo que le brindaron desde el club, con Juan Román Riquelme a la cabeza. “Román y todo el club se portaron de maravillas desde que se enteraron lo de mi mamá. Me ayudaron en todo momento y siempre voy a estar agradecido a ellos que me dieron un lugar. Ahora renové, estoy muy contento y quiero aportar lo máximo”, sumó en su declaración Ramírez, en relación a la extensión de su vínculo hasta 2026.

Seguir leyendo: