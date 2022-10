“Nunca vamos para atrás”: los mensajes de Independiente tras ser juez de la definición del título entre Boca y Racing

El mensaje de Independiente tras el empate ante Boca

River Plate e Independiente terminaron siendo los inesperados jueces de la puja por el título de la Liga Profesional que tuvo a Boca Juniors y Racing como protagonistas. El Rojo quedó bajo la lupa durante toda la última semana porque una derrota contra el Xeneize aseguraba que la estrella se quede en La Boca y evitaba la coronación de la Academia. Las sospechas y suspicacias se instalaron en la previa de ambos partidos durante la semana previa, pero especialmente se posicionaron sobre el equipo que dirige Julio César Falcioni.

Sin embargo, los del Emperador pusieron contra las cuerdas al plantel de Hugo Ibarra. Empezaron ganando el duelo gracias a un tanto de penal de Leandro Fernández y, tras recibir dos goles que consagraban campeón a Boca, lo empataron a ocho minutos del final con un cabezazo de Nicolás Vallejo. Ese resultado puso a Racing de cara al título: tuvieron un penal que les podía dar la corona, pero Franco Armani le tapó el remate a Jonathan Galván e hizo trizas las expectativas.

Finalmente, el empate 2-2 en la Bombonera no evitó el título de Boca y dejó en claro la intención del Rojo de ganar, que incluso hizo figura al arquero Agustín Rossi. Luego de todo lo que se habló en la previa del duelo, desde la entidad que preside Fabián Doman decidieron enviar un contundente mensaje por las cuentas oficiales: “Manos limpias y brazos en alto. No regalamos los colores. Nunca vamos para atrás”.

El propio presidente expresó también su felicidad por lo hecho en el campo de juego: “Orgulloso de este plantel de Independiente, jugadores y cuerpo técnico. La mejor demostración de lo grande que somos. Independiente siempre juega para adelante”.

Doman, en diálogo con el programa partidario Rojos de Pasión, se extendió sobre el tema: “Los jugadores de fútbol fueron a hacer lo que son, jugadores de fútbol. Honestamente, no sé qué otras cosas esperaban. Quiero dejar muy en alto la hombría y la dignidad del jugador del fútbol argentino. Hablamos con el plantel tres dirigentes toda la semana. Yo, en lo personal, con el capitán cuatro o cinco veces hemos hablado. Acabo de hablar hace un segundo con el Perro (Romero). Hablé tres días seguidos con Julio (Falcioni). Lo que transmití como comisión directiva es que Independiente sale a ganar todos los partidos, Independiente no especula, no está mirando las consecuencias de lo que hace. un grande tiene que salir a ganar. Independiente hizo eso: salió a ganar. Jugamos mejor que el campeón hoy en su cancha”. Y agregó: “Hoy ganó el fútbol argentino. Los jugadores de fútbol quieren ganar siempre”.

Los mensajes de Independiente tras el empate con Boca

El perfil oficial del Rojo también dejó otros mensajes referidos al duelo. “Like si gritaste los goles de Independiente” y “ponga huevo y vaya al frente”, expresaron desde la cuenta.

Jorge Nicolás Figal, actual marcador central de Boca surgido de la cantera de Independiente, también se refirió a todas estas suspicacias que se sembraron en la previa. “Independiente es un equipo grande, vino a hacer su trabajo. Nosotros teníamos la obligación de ganar porque en la cancha no podes pensar lo que pasa en otro estadio. Se sufrió hasta el final, porque es muy difícil tener la cabeza acá adentro los últimos diez minutos. Obviamente se escucha a la gente. Uno, como te digo, se tiene que concentrar en el partido y no pensar en cómo va el otro resultado. Mucho sufrimiento pero al final pudimos ser felices”, expresó el defensor que llegó al Xeneize desde el Inter Miami.

“Independiente vino a hacer su partido, es un equipo grande que siempre va a jugar su partido para ganar, sabíamos que no iba a estar fácil. Desde el primer momento que sabía que me iba a enfrentar a Independiente, conozco a jugadores de ahí, sé cómo piensan, la mentalidad que tienen: sabía que no iba a ser fácil. Iban a venir a ganar porque es un clásico. El jugador cuando está adentro de la cancha se olvida de las cosas. Si nosotros pensábamos así, era una mentalidad muy mediocre, sabía todo el plantel que iba a estar difícil y debíamos luchar”, reflexionó. “Sabíamos que iba a ser difícil y que Independiente iba a jugar sus cartas”, insistió.

“Los últimos 15 minutos ni los vi. Cuando nos empata Independiente ya dependíamos de otro resultado, encima creo que hubo un penal en la otra cancha. Nos enteramos que hubo un penal que atajó Armani. Que pasen estas cosas también está bueno porque muchas veces se especula muchísimo con lo que puede llegar a pasar por la rivalidad, por cómo se van a dar los partidos y hoy los futbolistas demostraron en las dos canchas que nosotros siempre queremos ganar. Ojalá el fútbol siga siendo así de transparente”, reflexionó Pol Fernández sobre lo sucedido.

Los mensajes de Independiente tras el empate con Boca

Seguir leyendo: