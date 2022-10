La concluyente decisión de Fernando Gago con Cardona en Racing, tras el control de alcoholemia

El entrenador de Racing desafectó al colombiano de la lista de concentrados

La relación de Edwin Cardona y Racing nunca fue buena. Desde su llegada a la entidad de Avellaneda, el colombiano tuvo el ojo de los hinchas en sus hombros debido a la millonaria inversión que hizo el club por contratarlo. Además, las constantes lesiones, los viajes personales para visitar a su familia y el exceso de peso en las pruebas de la balanza impuestas por Fernando Gago llevaron a que el volante nunca se haya podido consolidar en el primer equipo.

A lo dicho se suman sus gestos desafiantes hacia las tribunas del Cilindro, cada vez que realiza la entrada en calor junto a sus compañeros, ya que los simpatizantes le exigen mayor compromiso por la camiseta albiceleste. Un ejemplo de ello ocurrió en la última victoria ante Atlético Tucumán, cuando el entrenador reemplazó a Enzo Copetti para darle una nueva oportunidad al ex Boca. Ni bien ingresó a la cancha, Cardona tuvo una fuerte discusión con Carlos Alcaraz por la ejecución de un tiro libre. Si bien la orden del cuerpo técnico era que el colombiano debía hacerse cargo de la pelota parada, Charly no ocultó su fastidio y el público improvisó una silbatina generalizada luego del remate del cafetero que cayó en las manos de Carlos Lampe.

En las últimas horas, el jugador cuestionado volvió a tomar protagonismo por un incidente policial durante la madrugada del miércoles. Es que el mediocampista fue sometido a un control de alcoholemia en Puerto Madero, y arrojó resultado positivo: 1,81 gramos por litro de sangre, más del triple de lo permitido por ley para manejar en CABA, actualmente en 0,5 g/l.

Fuentes oficiales informaron que el volante fue sometido al control en la intersección de las calles Macacha Güemes y Juana Manso, a las 0 del 12 de octubre. Luego de que los agentes de tránsito detectaran que el futbolista estaba alcoholizado, le retuvieron el vehículo en el que se trasladaba y la licencia de conducir, de acuerdo a lo previsto por la legislación local. El ex Boca, que ahora deberá hacer un curso para recuperar el registro, en ningún momento opuso resistencia al trabajo de las autoridades del gobierno porteño.

Ante este panorama, Fernando Gago decidió excluirlo de la lista de convocados para el próximo compromiso en Santa Fe ante Colón, donde Racing deberá conseguir una victoria para mantener la esperanza de dar pelea por el título de la Liga Profesional hasta la última fecha. El ex Boca, no obstante, no viene siendo considerado como titular por Pintita por lo que su exclusión de la lista de concentrados no modificará el once inicial para visitar al Sabalero. Lo más probable es que a partir de diciembre la dirigencia le busque un nuevo destino a Cardona.

El entrenador quedó conforme con el rendimiento de su equipo en la contundente victoria del lunes pasado ante el Decano, aunque podría realizar una modificación. El lateral derecho Iván Pillud, de correcta actuación en el choque jugado en el Cilindro de Avellaneda, podría dejarle su lugar a Facundo Mura, quien no entró ante los tucumanos, con la intención de comenzar a rotar parte del equipo con miras a la definición del torneo.

LA LISTA DE CONCENTRADOS DE FERNANDO GAGO PARA EL CHOQUE CON COLÓN

