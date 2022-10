Los audios reveladores de la fisicoculturista argentina hallada muerta en Brasil: “Se enojó porque no me quise drogar”

Johana Colla murió tras disputar un campeonato de fisicoculturismo en San Pablo, Brasil

Sigue el misterio por la muerte de la fisicoculturista argentina Johana Colla en Brasil. La deportista fue hallada sin vida en la habitación de un hotel en San Pablo, luego de su participación en el Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo donde obtuvo un subcampeonato. Según el informe de la autopsia dado a conocer este martes, la mujer de 30 años “murió naturalmente, sin hallarse ninguna sustancia ni ningún rastro de violencia”. Sin embargo, familiares y amigos aún sospechan de las verdaderas causas de su deceso.

En diálogo con Telenoche, la madre y la hermana de Johana Colla aportaron los audios reveladores que la atleta les había enviado y con los que denuncia que un hombre intentó drogarla y violarla. “Se drogó toda la noche, pero no me hizo nada raro. Yo tengo un carácter que si se quieren acercar a mí me despierto al toque. Me quiso ofrecer drogas, no le quise aceptar”, le dijo Johana a Carmen, su hermana.

La familia de Johana Colla hizo públicos los mensajes que ella les envió durante el torneo en San Pablo donde murió por causas que aún se investigan

En los estremecedores mensajes de voz también le manifiesta que este hombre, que formaba parte de la competencia y cuyos organizadores ubicaron en su misma habitación cuando llegaron para participar del torneo, intentó abusar sexualmente de ella. “Me quiso inyectar, hay cosas que no van. Me echó la culpa de que le robé pastillas o ampollas. Un pedo tiene este tipo. Le dije: ‘revisá todo porque yo no le robó nada a nadie’. Se enojó porque no me quise drogar, yo no me drogo”, amplió la deportista argentina, quien era madre de dos hijas.

Asimismo, Gabriel Casado, entrenador y amigo de Johana Colla, dijo que la atleta argentina era una persona sana y que no consumía ninguna sustancia dañina. “Su preparación era base, nunca se hicieron locuras, no soy partidario de la utilización de cosas que puedan perjudicar la salud. Solo proteínas o aminoácidos. Nunca se utilizó nada nocivo para el cuerpo, mucho menos que pueda haber desembocado en esta tragedia”.

Gabriel Casado, entrenador y amigo, negó que Johana sufriera algún tipo de problema de salud

Y, también en diálogo con Telenoche, amplió: “Ella estaba bien. Siempre se hacía chequeos médicos. Era una persona joven, que venía practicando esta disciplina hace muchos años. Estaba sana. Era la primera vez que conseguía sponsor porque una señora la apoyó y le dio dinero que requiere viajar a un evento de esta envergadura como es el Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo. Ella siempre hizo a pulmón este deporte que practicaba hace muchísimo años”.

El lunes pasado, dos días después de conocerse la trágica noticia, Carmen había adelantado en diálogo con Crónica TV que su hija sabía que corría peligro. “Algo le hicieron, algo le dieron. Tengo dudas sobre su muerte. Hablé con ella a las nueve de la noche y estaba feliz, estaba bien”.

Según el informe de la autopsia, Johana “murió naturalmente, sin hallarse ninguna sustancia ni ningún rastro de violencia”. Sin embargo, su familia duda de ello

La historia comenzó el miércoles pasado, cuando la oriunda de Lomas de Zamora viajó a tierras brasileñas para competir en uno de los torneos más importantes de Sudamérica. Dos días después realizó su presentación, se quedó con el segundo lugar y compartió la alegría con su familia, con quien se comunicó a través de una video llamada. Finalmente, el sábado por la madrugada, la competidora fue encontrada muerta en la habitación de su hotel.

“Yo tengo dudas de que algo le hicieron. Le pregunté tres veces ‘¿Estás bien?’. Estaba con mis nietas, sus hijas. Las tres juntas hablamos con ella. ‘Estoy bien, quedate tranquila’, me dijo ella. Y a las dos de la mañana recibimos la llamada de que ella falleció. Todavía no lo puedo creer”, se lamentó Carmen, quien desde un primer momento sembró un manto de misterio en torno al fallecimiento de su hija.

Johana Colla obtuvo el segundo puesto en el Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo celebrado en San Pablo

La dolorosa noticia se la dio la ex pareja de Johana (también fisicoculturista), quien curiosamente había viajado a Brasil por un expreso pedido de ella. Según informaron, al llegar al hotel, la argentina de 30 años fue derivada a una habitación doble que tenía que compartir con otro deportista de la delegación, una situación que se volvió incómoda ya que éste hombre habría tratado de inyectarle una sustancia mientras dormía con el fin de “abusar de ella”.

“Ella no sabía por qué la pusieron en ese cuarto. No reclamaba nada, estaba contenta (al principio). Después llamaba llorando, que la trataban re mal de la organización. Por eso tenemos la sospecha que alguien le haya hecho algo”, añadió Carmen, mientras continúa luchando por la repatriación del cuerpo de su hija.

El comunicado de la IFBB sobre la muerte de Johana Colla

Por su parte, la Federación Internacional de Fisicoculturismo Argentina (IFBB) publicó un comunicado en sus redes sociales en las que explicó: “Mientras dormía ha sufrido un paro cardíaco. El personal médico del hotel y el Servicio Médico de Emergencia de Brasil, realizaron más de una hora de reanimación que fue, lamentablemente, infructuosa. El Médico actuante nos ha informado que fue una muerte súbita. Extendemos nuestro más profundo sentimiento de pedir para su familia y a toda nuestra comunidad culturista”.

“Si murió por problemas de salud, lo entendemos. Pero con todo lo que pasó nos preocupa. Nadie se hace responsable, nosotros estamos en la otra punta, no entendemos nada”, sentenció la hermana de Johana sobre el caso que lejos está de ser resuelto.

