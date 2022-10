Nuevo escándalo en la interminable novela de Mbappé y PSG: se siente “traicionado” y presiona para irse en enero

Kylian Mbappe no está a gusto en PSG (REUTERS/Christian Hartmann)

Paris Saint Germain avanza a paso firme tanto en la Champions League (lidera el Grupo H junto a Benfica, su rival de esta tarde) como en la Ligue 1 (puntero tras 10 presentaciones). Sin embargo, los problemas internos generan malestar y podrían ser un gran inconveniente en la recta final de la temporada, donde el club ingresará en una etapa de definiciones.

Más allá de los rumores de una pelea de egos con Neymar, Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la escena por su fastidio con el club y el entrenador. El delantero francés considera que la institución no cumplió con las promesas que le hicieron y no está conforme con el rol que ocupa en la ofensiva del equipo.

La historia de Mbappé que destapó su malestar en PSG

El diario L’Equipe, en su nota titulada “Kylian Mbappé sigue insatisfecho con su papel fundamental en el PSG”, explica los motivos que llevaron al futbolista a escribir la palabra “pivotgang” en su cuenta de Instagram. Ese hashtag es una clara alusión a que no está a gusto con ser el centrodelantero del tridente conformado con el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar.

Esta no es la primera vez que el ex Mónaco deja en claro su disconformidad. Tras el partido del 22 de septiembre con su Selección en la victoria por 2 a 0 ante Austria, manifestó: “Aquí me piden otras cosas en comparación con mi club. Tengo mucha más libertad aquí. El entrenador (Didier Deschamps) sabe que hay un 9 como Olivier (Giroud) que ocupa las defensas y puedo andar y salir al espacio, pedir los balones. En París no hay eso. Me piden que haga de pivote, es diferente”.

El rotativo puntualizó en que Mbappé solo tocó 38 balones durante los 90 minutos, haciendo que su participación en el juego sea “débil” y lejos de los estándares de la temporada pasada. Además, remarcó que junto a Danilo Pereira (producto de algunas lesiones en la zona defensiva) son los dos futbolistas que no juegan en su posición natural. “Esto genera tensiones, sobre todo cuando se supone que dicho jugador está en el centro del proyecto”, concluyó.

En la previa al compromiso ante Benfica, el entrenador Christophe Galtier buscó minimizar el accionar de la figura gala: “La reacción de Mbappé fue en caliente debido a que estábamos decepcionados por la prestación que hicimos en Reims y por el resultado. Desde sus declaraciones a la prensa francesa hemos hablado bastante”.

“Es una reacción caliente fruto de la frustración con el resultado y con el partido. Hablé mucho con Kylian al principio de la temporada. Estuve muy atento a su declaración en la selección francesa, donde se siente más cómodo con su rol. No sé lo que se le dijo a Kylian antes de que llegara, pero durante el verano hablamos a menudo de buscar otro delantero, con otro perfil, para que Kylian pudiera jugar más a menudo en su zona preferida. Ese jugador no llegó. Tenemos otros jugadores de clase mundial. Ney y Leo tienen una relación con Kylian. Pero a veces juega como pívot en el centro. Es inteligente y capaz de adaptar sus movimientos en función del equipo. Ayer hablamos largo y tendido de ello”, explicó el DT al ser consultado sobre la posición de Mbappé dentro del campo. Y agregó: “Kylian ya lleva once goles. Sé que marcará muchos más. No debía jugar en Reims porque estaba enfermo. Pero Messi no estaba y Ney cansado. Kylian jugó enfermo, cansado, en un partido que rápidamente no nos salió bien. Así que de ahí su reacción. Son discusiones que tenemos a menudo con Kylian. Intercambio mucho con él para tratar de tranquilizarlo. Somos muy sensibles a sus comentarios porque es un jugador muy importante”.

RMC Sports, por su parte, se mostró en una línea similar, reafirmando que el oriundo de Bondy no está conforme en ser la principal referencia de área, incluso cuando no están en el campo de juego ni el brasileño ni el argentino

En el programa radio After Foot, emitido por RMC Radio, Walid Acherchour añadió que “Kylian Mbappé toma de rehén al PSG. Pone mal ambiente en el campo”. Luego, Daniel Riolo, fue un paso más hacia adelante al sostener que “está en un espíritu negativo hasta el punto de que él mismo dice que romperá en enero si hay una apertura. Pero en cualquier caso al final del año se acabó. ¡Está harto!”.

“El delantero del PSG se siente traicionado por la dirección del club, el presidente al frente, Nasser Al-Khelaïfi, y el accionista del club, Qatar. También tiene en la mira a Antero Henrique, el director de la Liga de Fútbol de Qatar, despachado este verano por el propietario para ocuparse de las compras y ventas del PSG”, comentó Le Parisien.

El diario de la capital explica que “el matrimonio duró poco” ya que el atacante considera que “no se han cumplido las promesas que le hicieron, como la ventana de fichajes de verano, su posicionamiento en el suelo y su lugar dentro del famoso proyecto”. También advierte que Luis Campos, actual asesor deportivo, podría marcharse debido a su apego a Mbappé (ambos coincidieron en Mónaco)

Mbappé fue uno de los principales protagonistas en la pasada ventana de transferencias al finalmente desechar la propuesta del Real Madrid y aceptar la oferta de renovación del PSG hasta 2025.

Marca añadió que “la relación está rota” entre el deportista y la dirigencia y que el goleador buscaría salir del club tras su participación con Francia en el Mundial de Qatar.

Los qataríes le habrían marcado en ocasiones anteriores que no lo dejará ir al Real Madrid, pero advierten que la historia podría ser diferente para el Liverpool, entidad que ya lo sondeó durante el año pasado. Además del “caso Mbappé”, la relación Florentino Pérez-Nasser Al Khelaifi también es tirante por la “Superliga”.

