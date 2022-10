Las primeras medidas de Fabián Doman como presidente de Independiente y la danza de candidatos para ser DT

El periodista, en su primer discurso como presidente (Crédito: Ariel Torres)

Se terminaron las horas de las palabras, de las promesas, del rol opositor. Llegó el tiempo de los hechos, de devolverle al socio el multitudinario apoyo de las urnas, con más del 72% de los 16.000 votos emitidos. Fabián Doman fue elegido como nuevo presidente del Club Atlético Independiente en reemplazo de Hugo Moyano y en los próximos días se sentará oficialmente en el sillón principal de una entidad que atraviesa un delicado momento económico que derivó una grave crisis institucional y deportiva.

El periodista, que encabezó la lista de la Unidad Independiente, estará acompañado en los cargos principales por el intendente de Lanús Néstor Grindetti y su colega Juan Marconi. Aunque también integra el grupo directivo el diputado Cristian Ritondo, también vinculado al PRO de la Provincia de Buenos Aires.

Luego de casi un año de rosca política a raíz de la postergación que sufrieron los comicios en diciembre entre acusaciones cruzadas con el ex oficialismo que tenía a la figura del líder sindical como eje, Doman y su equipo tendrán el desafío de ordenar un club con un pasivo preocupante, deudas que ponen en jaque lo deportivo en el corto plazo y un equipo que no está logrando encaminar su rendimiento desde hace tiempo. ¿Por dónde se empieza una gestión en ese contexto?

“Ya en la primera reunión se va a aprobar la creación de la Subcomisión de Fútbol, nombraremos al director deportivo y al manager institucional. También al director general de Inferiores y generaremos la Subcomisión de fútbol formativo, eso en lo urgente”, aclaró Doman horas antes de la elección a Infobae.

El primer paso, aseguró el flamante mandatario, será el de indagar en profundidad los detalles del contrato de Julio César Falcioni y luego dialogar para conocer su proyecto: “Nos vamos a sentar a hablar con él a escucharlo y él nos escuchará a nosotros. Tenemos una idea de cómo tiene que ser Independiente, que tiene que recuperar el protagonismo. La idea clara de cómo son las cosas. Todos somos personas de bien y nos entenderemos, pero primero debo hablar con él porque nunca hablé con él, pero es un señor muy respetuoso”.

La nueva dirigencia todavía no confirmó cómo ordenará la vida futbolística profesional pero lo cierto es que los rumores circulan desde hace semanas. El nombre del ex arquero de Vélez Pablo Cavallero es el objetivo en el rol de manager, mismo puesto que tuvo en Liniers hasta hace un año. La alternativa: Hermes Desio, quien supo oficiar de coordinador general del fútbol juvenil en la Selección. También pretende sumar a, al menos, una de las glorias de los 80 para transmitir el espíritu que impulsó las mejores etapas del Rojo. Allí ya comenzó a sonar el rumor en torno a Enzo Trossero, campeón de seis títulos como jugador y con un paso como DT hace dos décadas. Más atrás, también surgió la opción de Claudio Marangoni.

Si bien se cumplirá con el tan mentado diálogo con el Emperador, el propio Doman reconoció días antes de las elecciones que mantenían distintas conversaciones para poner en marcha al club y, entre esos contactos, estaba el de los posibles entrenadores. “No tenemos decidido absolutamente nada de ningún técnico de primera, pero sí tenemos conversaciones porque si no lo hiciéramos seríamos unos locos irresponsables”, aclaró. La danza de nombres que comenzará a sonar tiene como nombres estelares los de Gabriel Milito (tendría todo encaminado para seguir en Argentinos Juniors), Gabriel Heinze, Matías Almeyda, Gustavo Quinteros y Ariel Holan.

Juan Marconi, en los festejos en la sede. El vicepresidente estará ligado al área de marketing (Crédito: Ariel Torres)

Lo cierto es que la realidad de la caja que encuentre la nueva gestión también acomodará las aspiraciones en el marco deportivo. “Lo dejan inhibido, no puede inscribir jugadores Independiente. ¿Hay recursos? No lo sé, te lo contesto cuando asumamos. No sabemos el estado real porque el balance es un dibujo de Salvador Dalí”, afirmó el nuevo titular. ¿Y refuerzos? Es demasiado pronto para hablar por eso, pero el nombre de Federico Mancuello ya corrió como rumor y también el de un lateral del fútbol chileno, aunque ese paso es demasiado avanzado

Pero no todo es fútbol profesional, porque entre los primeros impulsos que promete la nueva conducción del club está el de las categorías juveniles. El apellido instalado es el de Hugo Donato, actualmente en la reserva de Banfield y con buenas críticas por parte de Javier Zanetti.

La urgencia también los pondrá de frente con los contratos que se vencen en el plantel profesional y la situación de algunos juveniles que podrían quedar libres por falta de vínculo contractual. “Ambas subcomisiones a los diez minutos van a tener que decidir qué hacer con los contratos de los jugadores que se vencen el 31 de diciembre y evaluar a los 20 chicos que no tienen contrato en inferiores, que también hay que tomar una decisión con ellos antes del 31. Del equipo de primera hay más de diez futbolistas que quedan libres. Sería una pérdida patrimonial muy grande”, analizó el presidente entrante.

En ese contexto, las charlas con el padre de Alan Soñora están avanzadas para mantenerlo con la camiseta Roja y también intentarán conocer las pretensiones de Leandro Fernández, mientras que el resto de los profesionales a punto de marcharse estará en el foco del análisis.

Todo este plano a mano alzada del camino futbolístico estará atado a la velocidad con que caigan las piedras económicas que están por delante. La deuda con el América de México es el mayor escollo que asoma con un abultado monto millonario en dólares a raíz del conflicto por Silvio Romero y Cecilio Domínguez. Los responsables del área económica deberán contactarse rápidamente con los mexicanos para buscar una salida a un conflicto que de tanto dilatarse suena como la tarea más compleja para solucionar.

“El equipo económico deberá hablar por las deudas con el América, también las de Gastón Silva, el Tucu Hernández y Verón. Hay que poner en marcha todo el plan de marketing y patrocinio, no sólo de la camiseta sino de todo Independiente. Y el plan de nuevos socios con la experiencia del estadio. Hay cosas que se harán inmediatamente en el primer día y otras que se iniciarán ese primer día”, aclaró a este medio avanzando detalles de un área de marketing que estaría monitoreada por Marconi, uno de sus vices.

— Si les toca gobernar, se van a encontrar con un presente económico sensible, ¿cómo piensan solucionarlo?

— Es negociar y pagar...

— ¿Pero tienen la plata?

— Están las gestiones hechas para conseguir recursos, no queremos avanzar más en el tema para no adelantarnos, pero esto no se arregla con cuatro amigos que ponen plata, es un club profesional. Se terminó el “no tengo plata, que venga un empresario, pone plata y traemos al cuatro de tal club”. No funciona así un equipo como Independiente. Primero hay que generar recursos y tomar caminos financieros urgentes para destrabar algunos casos. Pero lo que tiene que ir de fondo es la generación de recursos genuinos.

Las promesas ya están sobre la mesa y ahora es el turno de la gestión para convertirlas en hechos en pos de cumplir con lo pautado con millones de hinchas...

