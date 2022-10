Impresionante accidente en el Rally Bonaerense del Sudoeste: el auto dio nueve tumbos, pero el piloto y su navegante se bajaron caminando

El terrible accidente con vuelcos incluidos en el Rally Bonaerense del Sudoeste

Un terrible accidente aconteció este fin de semana en el Rally Bonaerense del Sudoeste, que cumplió con su sexta fecha con la 49° edición del Rally Ciudad de Coronel Pringles. En una de las pruebas cronometradas, esas en las que los autos van a máxima velocidad, Benjamín Pereyra perdió el control de su Volkswagen Gol y sufrió un fuerte golpe seguido de varios tumbos. Las medidas de seguridad del coche permitieron que tanto el piloto como su navegante, Kevin Martus, salieran ilesos.

En una curva rápida el Gol de la clase N7 chocó contra el borde interior y eso hizo de trampolín para que el auto se elevara, comenzara a volcar y tuviera nueve tumbos. El coche quedó muy dañado, pero lo más importante es que los participantes no tuvieron consecuencias más allá del susto que se pegaron.

Las imágenes trascendieron en las redes sociales este lunes y pronto se volvieron virales. El incidente fue espectacular, aunque solo hubo que lamentar los fierros rotos. El piloto y navegante ahora tendrán un mes para reparar el vehículo.

El frente del vehículo tras el impacto (Prensa: Rally Bonaerense del Sudoeste)

“Era una curva rápida y la teníamos anotada bien en la hoja de ruta, y lo que pasó es que me anticipé a la curva y me cerré de más. Mordí el borde y por la velocidad en la que venía, la misma inercia del auto me hizo volcar”, le contó Pereyra a Infobae.

“La verdad esque en su momento no nos dimos cuenta del accidente y del palo que nos pegamos. Después me dio más impresión viendo los videos, tengo una cámara a bordo. Nos salvaron las medidas de seguridad del auto. Gracias a Dios. Nos bajamos caminando y no tuvimos ningún raspón”, destacó el corredor.

“Por control nos llevaron al hospital y nos hicieron radiografías y estábamos impecables. Es más, pensamos que hoy nos íbamos a levantar con dolores. Pero hay que rescatar la seguridad del auto”, concluyó.

Otra imagen de cómo quedó el coche (Prensa: Rally Bonaerense del Sudoeste)

Pereyra y Martus este lunes reiniciaron sus actividades sin problemas, ya que ellos como todos los que compiten en la especialidad zonal no viven del automovilismo y tienen sus propios trabajos. Los competidores y organizadores de la categoría hacen todo a pulmón y este fin de semana presentaron 70 autos en el evento, algo muy destacable para el contexto económico.

Estas carreras se disputan en caminos rurales y se corta la ruta una hora antes de la actividad. El público puede observar el evento y pasar un día disfrutando de los autos a plena velocidad y también acompañar a sus vecinos que compiten en la categoría. Esa región de la provincia es muy fuerte en cuanto al ámbito fierrero, con varias divisionales de pista y de tierra, como en este caso es el rally, o autódromos que no son asfaltados, pero en los que los autos también levantan fuerte velocidad.

El auto de Pereyra, el segundo de la derecha, antes de la competencia (Prensa: Rally Bonaerense del Sudoeste)

Fue la penúltima fecha de la temporada del Rally Bonaerense del Sudoeste y los ganadores fueron: Facundo Gruat (VW Gol) en la clase A6, Esteban Domínguez (VW Gol) en la JR, Juan Manuel Piccone (VW Gol) en la N2, Jorge Vázquez (Ford Fiesta) en la N2L, Matías Zinni (Ford Kinetic) en la N3, Horacio Heiland (VW Golf) en la N4, Rodrigo Calderón (VW Gol) en la N7 y Benjamín De Medio (VW Gol) en la ZB.

La próxima fecha será la séptima y última del calendario y se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en Coronel Suárez, la localidad de Benjamín Pereyra, quien espera estar presente y correr con el apoyo de los suyos.

SEGUIR LEYENDO