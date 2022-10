Las imágenes de la “moda” más temida de las barras bravas en Argentina: el saqueo a las estaciones de servicio

Cámaras de seguridad de las estación de servicio donde la barra de Vélez saqueó en San Pedro

Las imágenes, no por repetidas, dejan de impactar. Al regreso del partido por Copa Argentina frente a Independiente en Jujuy y a la altura de San Pedro, los micros que traían a la barra brava de Vélez se detuvieron frente a una estación de servicio. Se suponía que era una parada técnica para pasar por el baño y que alguno comprara un refresco o algo de comer antes de emprender la última etapa del regreso hasta Buenos Aires. Pero lejos de eso lo que ocurrió es algo que ya se hizo costumbre para muchas barras del fútbol argentino: un saqueo al minishop de la estación. Como si estuvieran en un supermercado propio, los barras empezaron a tomar productos de las góndolas, y mientras otros de estos delincuentes del tablón tenían por tarea distraer al personal del establecimiento, se retiraron sin que mediara ningún pago. Pero todo quedó filmado en las cámaras de seguridad y aunque se hizo la denuncia correspondiente, no hubo ningún detenido.

Un hecho similar había ocurrido meses atrás cuando la hinchada que fue de caravana a ver jugar a su equipo fue la de Gimnasia y Esgrima de La Plata. En esa oportunidad fueron 70 barras del Lobo los que atacaron un negocio en Rafaela tras el partido que los enfrentó con Flandria. Denuncias similares también ocurrieron en Córdoba, tras el triunfo de Banfield frente a Gimnasia de Jujuy (lo que le posibilitó al Taladro llegar al partido en el que superó por penales a Godoy Cruz por los cuartos de final) y en Mendoza con la propia barra de Independiente Rivadavia que además robó la recaudación y tickets de uno de los partidos. Las tristes escenas las había inaugurado hace tiempo la barra de Alvarado, también en partido por Copa Argentina, y extendió una moda preocupante.

Por ese motivo y ante la posibilidad de que se repitan hoy esas escenas, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de la Argentina se reunió la semana pasada con la secretaria de Energía, Flavia Royón, y entre otros reclamos le solicitó que tomen cartas en el asunto y que implementen un plan de acción tendiente a proteger de robos y vandalismo a las estaciones de servicio, en todo momento en general y en los traslados de barras en particular.

“La verdad es que es un tema que nos preocupa y que lo planteamos en la Secretaría de Energía, aunque no hubo un plan concreto de acción. Ellos dicen que no se puede poner un policía por cada estación de servicio en todas las rutas del país y nosotros lo entendemos, pero también les hicimos saber que no pueden repetirse estos hechos. Por eso les ofrecimos que los patrulleros que andan haciendo ronda por la zona en forma constante tengan un tiempo para detenerse y usar los servicios de las estaciones como forma disuasiva. Lo mejor sería que se planifique determinadas paradas de antemano y que allí haya seguridad, pero bueno, no se pudo. Confiamos en que después del reclamo situaciones como las que se vivieron en San Pedro no se repitan”, le dijo Gabriel Bornoroni, presidente de Cecha, a Infobae.

La barra de Vélez en una estación de servicio

Más allá de que ciertamente no puede haber una custodia oficial por cada gasolinera en la ruta, lo que sí estableció la seguridad fue un operativo conjunto entre todas las provincias por donde pasarán los barras entre miércoles y jueves, en los duelos por los cuartos de final de Copa Argentina. Así por ejemplo hubo postas de efectivos de la bonaerense, Santa Fé, Córdoba, San Luis y Mendoza para controlar el paso de La Doce y de la barra de Quilmes que tomaron la ruta siete. Al operativo se le sumó también la Provincia de La Rioja para controlar a Los Borrachos del Tablón que tomaron la ruta 9 y la 38 y la de Catamarca para la barra de Patronato, que se dirigió hasta el partido por la ruta 60. Mientras que para no tener problemas con la de Independiente hubo retenes en Entre Ríos y Corrientes hasta llegar a Resistencia, Chaco (el camino indica las rutas 14 y 12) y también un seguimiento a la barra de Talleres que desde Córdoba tomó la vía 11.

De esta forma, la Seguridad buscó que esas imágenes de la barra de Vélez saqueando una estación de servicio en San Pedro sean fruto de un pasado que no volverá.

