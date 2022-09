Explosiva conferencia de prensa de Carlos Tevez en Rosario Central: “El problema no soy yo”

* La conferencia de prensa de Carlos Tevez

Desde que asumió como director técnico de Rosario Central en la jornada 5 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, Carlos Tevez cosechó un total de 21 puntos de 51 posibles en la Liga Profesional producto de cinco victorias, seis derrotas y misma cantidad de empates. Con un plantel repleto de jóvenes que subieron desde la Reserva para intentar sobrepasar el duro momento del Canalla, la reciente racha de tres igualdades consecutivas pusieron al ex futbolista de Boca Juniors al borde de su salida.

En la conferencia de prensa antes de enfrentar a Racing en Avellaneda, Carlitos se tomó un instante para hacer un análisis de la situación del club. “Tenemos que entender el contexto más que nada. Lo primero que tenemos que pensar es en Central, no en mí. Me parece que toda la atención se volcó en mí sin querer y el problema no soy yo. El problema es que tenemos que pensar en Central. Creo que eso es lo fundamental. Capaz me expresé mal, pero estoy acá y me voy a quedar primero y principal por los chicos. Porque no puedo romper mi principio de mi palabra ante todo: No me voy a bajar del barco y voy a apoyar a los chicos hasta el final”, explicó frente a los periodistas presentes.

Carlitos puso en duda su continuidad pero finalmente se quedó al mando de Central

Y agregó al respecto del presente del Canalla puertas para dentro: “Primero está el escudo, los apellidos y el técnico atrás. Tenemos que pensar en la situación que está Central. Porque yo me puedo ir a fin de año, me puedo quedar, puede venir la oposición y decir ‘nosotros no queremos que Tevez siga’... Acá el problema no es Tevez. Acá el problema es que si yo me voy y viene otro técnico se encuentra con un plantel muy... es difícil encontrar la palabra concreta. Pero con muchos jóvenes”.

Para cerrar, hizo un balance de los futbolistas que tiene a disposición. “Nosotros estamos trabajando con 32 jugadores donde once quedan libres. Si no se le renueva contrato, quedan libre. Ahí quedarían 21 jugadores del plantel profesional. De esos 21 sacale uno que es Lautaro Blanco que se va a fin de año. De los 20 restantes, estamos contando a Dupuy, a Lo Celso, a Peralta y a Montoya son lesionados graves y no van a estar de un día para el otro bien. De 17 jugadores, tenemos ocho con menos de 22 años. Esta es la situación de Central, a eso me quería referir. El que agarre, sea yo o el que viene, tendrá un plantel con 18 jugadores donde gran parte son menores de 20 años, muchachos”, concluyó.

Rosario Central visitará a Racing el viernes y luego recibirá a Unión el lunes, en dos compromisos claves para el futuro del Apache, después de que los rumores sobre su posible salida se hicieran más fuertes en los últimos días.

