12 frases de Lionel Scaloni: su futuro en la Selección, la comparación de Messi con Federer y su reflexión sobre los resultados

Lionel Scaloni habló sobre su futuro en la selección argentina y las ganas que tiene de seguir en el cargo más allá del Mundial

Luego del triunfo de Argentina 3-0 sobre Jamaica en Nueva Jersey en el segundo amistoso en los Estados Unidos y el penúltimo encuentro previo al Mundial de Qatar, el entrenador argentino Lionel Scaloni analizó el encuentro ante los caribeños y dejó sus sensaciones sobre diversos temas. Hizo un balance de su gestión en estos cuatro años y se refirió a un tema candente en estos días que es su futuro en el cargo algo que luego fue confirmado por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien informó en su cuenta de Twitter la continuidad hasta el Mundial de 2026.

“Tengo ganas de seguir. Quién no va a querer seguir en una selección como la Argentina. Con el presidente tengo la mejor relación. Estuvimos reunidos. Está encaminado y lógico que habrá cosas que aceitar. Pero las ganas están y más con la predisposición de un grupo que se brinda de esta manera”, afirmó el DT de Pujato cuyo contrato con la AFA termina el 31 de diciembre.

“Para mí es básico y fundamental es no depender tanto de los resultados y eso es lo que cambió en este último tiempo. Si no fuera por los resultados yo no estaría acá y no estaríamos hablando de esta situación. Lo bueno es pensar en un proceso y no tomar algo adverso por un resultado. En un país como la Argentina que es tan futbolero y que ese mensaje se haya captado soy un agradecido al presidente y de la gente que nos brindó su apoyo. Que sea lo que tenga que ser en el Mundial, pero vamos a dejar hasta la última gota de sudor”, agregó.

El delantero abrió el marcador para Argentina en el amistoso

Cuando fue consultado por la labor de Lionel Messi, quien jugó 35 minutos y convirtió dos golazos, respondió con una comparación con Roger Federer. “Como entrenador llevo cuatro años diciendo lo mismo. Es como Federer, que ahora se retiró y qué pasó ahora que se fue, todos nos emocionamos. Cuántos quisiéramos ver a Federer. Disfrutemos de Leo. Es una maravilla verlo. Pagaría una entrada para verlo. Compraría su camiseta, sea del seleccionados que sea”.

“La idea era consolidar un grupo y cuando Messi viniera que se sintiera cómodo dentro de la cancha. Lo importante es que él se sienta cómodo y sus compañeros”, contó sobre el crack rosarino.

El amistoso se disputo en Estados Unidos

En un momento le preguntaron sobre el duelo que se vendrá en el Mundial entre Messi y el polaco Robert Lewandowski: “Disfrutémoslos. No hay que buscar polémicas. Uno es el mejor de todos y el otro está dentro de los mejores”, respondió.

También dio lugar para analizar desde su perspectiva el proceso iniciado en 2018: “Hoy fue un momento especial y emotivo para todo nuestro cuerpo técnico porque pasamos cuatro años inolvidables. Creo que el balance es positivo. Recordamos la primera vez que llegamos a Estados Unidos para jugar con Guatemala y Colombia. Fue emocionante terminar esta etapa en el mismo lugar donde empezamos. Estoy agradecido”.

MÁS FRASES DE SCALONI

Jamaica. “Ellos son muy físico mejorando en los últimos tiempos. Tiene jugadores en la Premier y en el Championship. Uno piensa que es un rival inferior, pero demuestra que las cosas no son nada fácil”.

México. “Es un rival muy difícil con un entrenador (Gerardo Martino) que ya conocemos y con una marcada línea de juego. Se nos hará muy difícil. No solo México, también Arabia Saudita. En un mundial todo es muy difícil. Serán un rivales muy complicados”.

Polonia. “Un rival difícil. Clasificó ganando bien sus dos partidos en repechaje. Además de Lewandowski tienen otros jugadores en grandes ligas y va renovando sus sistemas”.

Amistoso en Estados Unidos

Balance de los amistosos. “Los rivales sin ánimo de ofender a nadie una vez que se confirmó la cancelación del partido con Brasil, no teníamos muchas opciones y tuvimos estas que son rivales que te ponen las cosas difíciles. Siempre que vamos a una gira en especial terminar de algunos jugadores y ver qué pueden dar. El balance es positivo. No solo porque ganamos sino porque los jugadores se entregaron al máximo. A veces se puede sufrir y saber que el rival es superior a vos. Lo importante es que el equipo sepa que el rival quizá no te deja jugar o porque la cancha no está en condiciones”.

Thiago Almada. “A mí no me sorprende la convocatoria de Almada y ojalá el mundo de fútbol lo pueda disfrutar en la selección. Tiene una juventud y un futuro enorme. Nosotros trabajamos para el futuro. Estos chicos tienen que saber lo que es jugar con los que jugaron hoy”.

Invicto. “El sentido de pertenencia. Las ganas de estar en la selección. Jugadores que no tienen minutos o alguno que está lesionado quiere estar igual. Aparte de tener buenos jugadores tenemos un buen grupo. A Qatar no voy ni nunca iré con el pecho inflado porque hay grandísimas selecciones. Hay diez selecciones que van a competir y nadie puede decir que va a ganar”.

