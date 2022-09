Rodrigo De Paul, sin filtro: dardo a Mbappé, su relación con Tini Stoessel y, ¿su participación en el Mundial corrió algún riesgo?

Rodrigo De Paul afirmo que "Fue una pavada que se dijera que me podia perder el Mundial. No le di mucha importancia porque sabia que era una boludez".

Rodrigo De Paul es uno de los máximos referentes de la selección argentina desde que Lionel Scaloni asumió como entrenador. Por su dinámica, pegada y personalidad, el volante del Atlético Madrid se convirtió en el motor del equipo y escudero de Lionel Messi. Si bien en los últimos meses mucho se habló de él sobre temas extradeportivos, le restó importancia a algunos rumores. El ex Racing se afirma que está muy metido en el Mundial de Qatar y que en su “cabeza está diariamente el Mundial”.

“Es muy difícil poder desconectar porque alguien te lo vuelve a recordar. Cada vez falta menos y en mi cabeza está diariamente el Mundial. El nivel que se ve después de la Copa América 2021 es de una selección que está muy comprometida y que ilusiona mucho”, afirmó en una entrevista con TyC Sports.

En tanto que defendió el ritmo que tiene el equipo y que nada tiene que envidiarle a los europeos. “La pregunta se responde con que la mayoría estamos en Europa, algunos en equipos de renombre y muchos siendo protagonistas. Antes de enfrentar a Italia, el juego periodístico y alguna declaración hablaban de ‘y ahora Argentina tiene que enfrentar a una selección de Europa’”. Cuando el periodista Ariel Senosiain le preguntó, “¿lo de Mbappé lo decís? Lo digo yo”, Rodrigo sonrió y agregó “algunas declaraciones que hubo”.

“No creo que nosotros estemos a otro ritmo. Cada competición tiene sus cosas, algunas con lo físico y otro con la dinámica. Nosotros estamos preparados para todo tipo de situaciones. Estábamos muy seguros del equipo que tenemos. Hemos enfrentado a Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, todos equipos que en su mayoría juegan afuera. Y hemos competido y llevamos más de 30 partidos sin perder. También ese partido con Italia habrá despejado algunas dudas. Internamente no lo había. Pero nosotros lo enfrentamos con mucha seriedad”, agregó.

Rodrigo De Paul afirmo que la Seleccion no tiene que demostrar que esta al ritmo de los europeos y le tiro una indirecta a Mbappe

Al ser consultado sobre los temas extradeportivos, sobre su relación con Tini aseguró que “las injusticias no me gustan. Yo siempre digo que no busqué ser conocido, busqué ser jugador de fútbol y sé todo lo que eso conlleva. Tengo una vida como cualquier persona normal, que puede separarse o tener sus cosas. Es cierto que la vida me llevó a conocer a la persona con la que estoy ahora, que es muy conocida y eso hizo que venda todo lo que nos sucede. Somos dos personas jóvenes que al final intentamos llevar alegría a las casas, ella con su trabajo y yo con el mío”.

Además, habló sobre las repercusiones y efectos de la separación de Camila Homs: “Lo que más me molestó siempre fueron, no las injusticias hacia mí, sino a los que estaban alrededor: ella, mi mamá, la gente a la que uno quiere. La gente opina, a veces con ganas de dañar o vender alguna noticia, y yo en mi vida cotidiana vivo muy tranquilo porque sé cómo me comporté siempre. Ella siempre se comportó de una manera muy correcta y en nuestra vida nos va bien porque hacemos las cosas sin perjudicar a nadie”.

Respecto de las versiones de un posible impedimento para que ingrese a Qatar por su situación judicial con su ex pareja, fue contundente: “Esa fue una de las cosas que menos me había molestado porque era una pavada. Respeto al periodista, pero creo que es un trabajo muy difícil y tenés que tener un nivel intelectual muy alto para hacerlo. Hay algunos que demostraron que no estaban en condiciones de hacerlo, porque de verdad que era una pavada. Por suerte después todo se arregló y salió un comunicado diciendo que está todo arreglado, que siempre fueron más importante nuestros hijos y no le di mucha importancia porque sabía que era una boludez”, sentenció.

Rodrigo De Paul cuenta por que no quiere que el Mundial empiece ya los motivos por los que va a sufrir en Qatar

MÁS FRASES DE DE PAUL

Su cambio de look. “Un cambio a veces está bueno. Después de algunas situaciones que pasé, quise meter un poco de color a mi vida. Vamos a ver si queda hasta el Mundial. En la Copa tuve otro corte, me fue bien, y vamos a ver cómo sigue. No lo decidí, pero estoy contento con el look”.

Sufrirá el Mundial. “Siempre digo que no quiero que empiece, porque probablemente no lo disfrute. Es mucha presión, competencia, nerviosismo y ansiedad, es muy difícil. Intento disfrutar todo este proceso, me gustaría que sea más, a veces me cuesta. Seguramente va a ser una locura. Uno vive muy concentrado y la crítica puede ser a veces hasta dañina. Entonces intentás hacer tu trabajo lo mejor posible. Sí, disfruto la previa de los partidos y la semana de entrenamientos, pero cuando empieza la competición me cuesta. Eso llevado a un Mundial, la competición más importante y por la que uno siempre sueña, sé que me va a costar mucho, todo”.

Su presente en Atlético de Madrid. “Me gusta estar compitiendo todo el tiempo. Después en relación a los minutos que uno juega es lo que decide el técnico. Con esto que ahora hay cinco cambios, la cantidad de minutos que va teniendo un equipo es casi similar. Todos jugamos en Europa, cada uno en un equipo de nombre, y muchos siendo protagonistas”.

Amistosos. “Estoy bien, muy bien. Venimos de una derrota dura en el derbi (1-2 vs. Real Madrid), pero jugando mucha competición. Física y mentalmente me encuentro muy bien, en un buen momento. Competir siempre es importante. Ya de acá a lo que queda, lo que se pueda incorporar es muy poquito. Creo que es importante seguir compitiendo porque mentalmente te ayuda y te va a hacer el camino más rápido para llegar a la Copa del Mundo. La idea es llegar siempre al 100 por ciento. El cuerpo técnico ya nos conoce muchísimo, jugar o no a esta hora no creo que cambie mucho. La idea y la base de estos cuatro años, Lionel Scaloni la tiene”.

De Paul cambió su look y lo estrenó para estos amistosos con la Selección (Crédito: Twitter @rodridepaul)

Enzo Fernández. “Es una aparición que nos alegra mucho, sigue apareciendo el recambio. Estos jóvenes que le van a dar un montón al equipo. Para nosotros es increíble, ojalá que los que estamos en el medio (Leandro Paredes, Emiliano Martínez, y Giovani Lo Celso, entre otros) hoy podamos ayudarlos como nos ayudaron a nosotros Lionel Messi, Ángel Di María y los más grandes. No tengo dudas de que va a ser una parte importante de los próximos años”.

Su vínculo con la Selección. “Es muy fuerte. Ganar dos títulos, ser el jugador que más partidos tiene invicto con esta camiseta después de tantos monstruos que han pasado... Es verdad que también nunca terminás de sentirte jugador de Selección porque todo el tiempo van saliendo jugadores. Somos un país que saca jugadores increíbles y uno tiene que seguir trabajando. Siento que la gente me quiere, que el grupo me aprecia, respeta y confía. Y eso no es poco. Tenés que ser Lionel Messi para eso y hay uno solo”.

Confianza: “Con esta camiseta siempre tenés un plus para dar. Es bueno e importante sentirlo así. A mí me pasa hoy porque siento mucha confianza. Salgo a la cancha y siento que nos va a ir bien, tengo una relación espectacular con todos. Me siento tan cómodo como en casa y eso hace que se transmita dentro de la cancha. Siempre voy a dar todo lo que tenga porque soy un agradecido de haber nacido en Argentina. Me hicieron vivir los momentos más especulares de mi vida. La final de Brasil no la voy a superar nunca más. Hay algo que sí y ojalá que se nos dé”.

Su relación con los árbitros. “En un Mundial tenés que tener cuidado con las amarillas porque dejar a tu equipo hoy en día con 10 es muy difícil. Tenemos que saber controlarnos. A Cuti (Cristian Romero) y Nico (Otamendi) los cago un poco a pedos. En una Copa del Mundo una amarilla es muy difícil. Creo que lo puedo controlar. Yo creo que puedo, en alguna situación se me ha salido la cadena y con los años fui mejorando”.

