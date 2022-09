La increíble anécdota de Dybala con Mourinho: la frase que lo descolocó cuando eran rivales y la única orden de Mou en la Roma

* La intimidad de la relación Dybala-Mourinho

La figura de Paulo Dybala tomó mayor repercusión en el fútbol europeo en el instante que decidió no arreglar una renovación de contrato con Juventus y adentrarse en una nueva aventura con la Roma. Gracias a un llamado de José Mourinho durante la ventana de transferencias, la Joya dio un arriesgado paso en su carrera profesional siendo el centro del proyecto deportivo liderado por el reconocido entrenador portugués. Luego de anotar un gol en la Finalissima contra Italia, el futbolista de 28 años está en Miami para defender los colores de la selección argentina en los amistosos frente a Honduras y Jamaica.

Aunque al principio encendió las alarmas al no ser convocado al enfrentamiento contra el Atalanta por la séptima fecha de la Serie A, Paulo se encargó de echarle agua a la urgencia. “El domingo venía con una carga por jugar varios partidos seguidos en el club. Sentía que no estaba 100%, que no era necesario arriesgar. Estaba el parate de la Selección y hay una importante seguidilla a la vuelta. Era mejor faltar un partido que un mes y por suerte no era nada grave”, explicó en charla con ESPN.

El talentoso volante aprovechó la ocasión para aclarar su salida de la Vecchia Signora y la llegada a un club de la misma liga: “Los últimos años de Juventus no fueron fáciles, a nivel personal fueron bastante difíciles. Creo que el cambio me vino muy bien, Mourinho me llamó y en pocos momentos decidí. El proyecto del club, seguir ganando como hicieron en el año pasado y ser considerado en un equipo así me hizo muy bien. Me asusté con el recibimiento, estar adelante de tanta gente solo. El fanatismo que tiene el hincha de Roma es parecido a la de los argentinos, algo diferente de la Juventus”.

* Paulo recordó las oportunidades que lo compararon con Messi

Y agregó al respecto de la pasión que tienen los hinchas con él desde que se mudó. “Yo siempre le decía a mi familia y amigos, para mi están locos. Pero una locura linda. Salía a cenar y no me cobraban, me invitaban de todos lados. Ellos dicen que primero la Roma y segundo la familia. A lo mejor se te sientan en la mesa cuando estás cenando los hinchas, es algo lindo porque viven como nosotros el fútbol”, detalló Dybala.

Además, recordó un cruce que tuvo con José una temporada antes de unirse a él. “Justo tenía una anécdota con él. Cuando jugamos Juventus-Roma que ganamos 4-3, cuando el técnico me saca, me saludó y me dice ‘sos un fenómeno’. Pero todavía no tenía idea de lo que iba a pasar y cuando me llama por primera vez me preguntó si se acuerda de ese momento. Me dice: ‘Bueno, ahora lo que me hacías en contra es momento que lo hagas conmigo’. En cuestión de minutos decidí ir a trabajar con él porque es un fenómeno. Conoce todo, desde los de élite hasta de tercera división. De lo que le preguntes él conoce, lo que más me sorprendió es la humildad que tiene con todos sea jugador, utilero, canchero o del estacionamiento. Lo he visto enojado también pero la verdad que muy bien, estoy muy contento de estar en la Roma”.

Ya con la mente en volver a representar a la Albiceleste, explicó qué sintió cuando anotó el 3-0 final frente a Italia en el estadio de Wembley. “Para mí fue un momento hermoso, tenía pocos minutos y justo me quedó la pelota ahí. Todos entramos con la ilusión de dar lo mejor, los delanteros con el sueño de hacer un gol. Fue un momento lindo para mí para coronar un gran partido de mis compañeros”, añadió.

Para cerrar, despejó de una vez por todas la temática de cuando lo comparan con Messi: “Creo que el periodismo interpreta mal. Yo siempre trabajo para dar lo mejor de mí, cuando me toca dar todo porque todos queremos jugar y darle lo mejor a la Selección. Crea una competencia sana dentro del grupo y que tenga una vara alta para seguir creciendo. Todo lo que se llegó a decir en ese momento con las comparaciones con Lionel pasan a un segundo plano con lo que uno le puede brindar al equipo”.

